Uzun zamandır eskisi kadar ilgi görmeyen flört uygulamaları yavaş yavaş arkadaşlık uygulamalarına dönüşmeye başladı, en azından kısmen.

Küresel çapta "flört uygulaması tükenmişliği" adı verilen bir fenomen, bu pazardaki büyük oyuncuları yeni pazarlar bulmaya itiyor. Özellikle pandemi dönemi ve sonrasında popüler olan bu platformlara olan ilgi zaman içerisinde azalmıştı. Ayrıca insanlar "organik yöntemlerle" bulduklarından daha iyi partnerler bulduklarını da düşünmüyordu. Konuyla ilgili olarak Forbes tarafından yapılan bir araştırma, flört uygulamalarının tarz değişikliğine gitmeye başladığını gösterdi.

Yapılan çalışmanın sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 78'i flört uygulamalarını kullanırken bir noktada uygulamalardan yorulduklarını hissettiklerini belirtti. Hatta bu uygulamalardaki yorgunluk ve hayal kırıklığı yaratan görüşmeler nedeniyle kişilerin aşkı bulmaktan yana umudununun kaybolduğu belirtildi.

Yeni hedef arkadaşlıklar kurmayı sağlamak

Kullanıcıların yaşadığı tıkanmışlığı aşmak için flört uygulamalarının alternatifler bulmaya çalışması yeni değil. Daha önce Bumble gibi uygulamaların geliştiricileri de "zaman içerisinde para kazanma yöntemlerini farklılaştırmayı planladıklarını" ifade etmişti.

Öte yandan analizlere göre insanlar, arkadaşlık edecekleri birilerini bulmak için para ödemeye pek de istekli değiller. Öte yandan ücretsiz arkadaş bulma özellikleri en azından insanların uygulamalarda daha fazla zaman geçirmesini sağlayabilir. Böylece kullanıcılar daha sonra romantik bir ilişki aradıklarında uygulamayı kullanabilirler.

Flört uygulamaları hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Daha önce bu tarz bir uygulama kullandınız mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.