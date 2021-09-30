Milyonlarca Android Cihaza Bulaşan Yeni Virüs Ortaya Çıktı

Mobil güvenlik şirketi Zimperium, GriftHorse adındaki korsan yazılımın 10 milyona yakın Android cihaza bulaştığını açıkladı. Yazılımın Google Play Store'da da yer alan 200'e yakın uygulamada bulunduğunu söyleyen şirket, bu trojan virüsünün en az Kasım 2020'den beri aktif olduğunu belirtti.

Uzun bir süredir kötü amaçlı uygulamaları Play Store'dan uzak tutmaya çalışan Google, son çabalarında başarılı olamamış gibi görünüyor. Korsan yazılıma sahip uygulamaları düzenli olarak platformdan kaldıran şirket, son temizliğinde GriftHorse adlı bir virüsün bulaştığı 200'den fazla uygulamayı silmek zorunda kaldı.

Zimperium Labs'in yapmış olduğu açıklamaya göre GriftHorse, sadece Google Play Store'da bulunan uygulamaların değil aynı zamanda üçüncü parti uygulamaların arasına da sızmış ve bu virüs, şu ana kadar 70'ten fazla ülkede yaklaşık 10 milyon Android cihaza bulaşmış durumda.

GriftHorse'un şimdiye kadarki kazancı yaklaşık 4 milyon dolar

GriftHorse, kurbanlarına abonelik sistemi karşılığında premium SMS hizmeti veriyor. Ayda 35 doların üzerinde abonelik ücreti alan GriftHorse'un şu ana kadar 4 milyon dolar kazandığı düşünülüyor. Aynı zamanda GriftHorse'un dolandırdığı ilk kişilerin de 230 dolardan fazla ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Zimperium, korsan yazılım hakkında Google'ı bilgilendirmiş durumda ve Google da en kısa sürede bu virüsün bulaştığı uygulamaları Play Store'dan kaldırdı. Ancak uygulamanın hâlâ üçüncü parti uygulamalarda yer alması tehlikenin henüz geçmediğini gösteriyor.