FM ve AM radyolar arasındaki fark, sizce ne olabilir? Hatta bazılarımız, radyoları yalnızca FM’den ibaret sanıyor da olabilir. Ancak radyolar ikiye ayrılır ve birbirlerinden oldukça farklıdır.

Radyolar, başta müzik dinlemek için kullanılsa da aynı zamanda bir haber alma aracıdır. Bu sebeple sağladıkları ses kaliteleri oldukça önemlidir.

Peki, FM ve AM radyolar arasındaki fark nedir? ve hangisini tercih etmek daha mantıklıdır?

AM, genlik modülasyonu anlamına gelir.

Genlik, bir dalganın yüksekliğidir ve AM yayını kullanan istasyonlar, bilgiyi kodlamak için taşıyıcı dalganın genliğini değiştirirler. FM ise frekans modülasyonu anlamına gelir ve bu noktada istasyonlar, taşıyıcı dalganın frekansını ayarlar.

Günümüzde hem AM hem de FM hâlâ kullanılmakta ancak AM’nin, insanları kullanmaktan alıkoyabilecek önemli bir sorunu var. Şöyle ki yıldırım, elektrik hatları ve hatta Güneş, AM’ninkine benzer radyo dalgaları üretir.

Dalgalar birbirleriyle ve bu durumda diğer kaynaklar da taşıyıcı sinyalle karışabilir. Bu sebeple AM radyolar, neredeyse ödünüzü koparacak garip, statik sesler çıkarır.

Fakat bir FM radyo istasyonunu dinlemek, ses kalitesi açısından çok daha sağlıklıdır.

Çünkü gelen bilgi, frekanstaki değişiklikle kodlanır ve sesin genleşmesi yani sıkışması bile seste bir fark yaratmaz. Yine de buna rağmen, günümüzde çoğu insan AM radyo frekansını kullanmayı tercih eder.

Bunun sebebi ise AM, daha uzun dalga boylarına sahip olduğu için FM’den çok daha geniş bir yayın aralığına sahip olması ve bina yoğunluğu olan alanlara bile nüfuz edebilmesidir.

Ayrıca radyonun yalnızca müzikten ibaret olmadığını düşünürsek, AM’nin uzaklara ve geniş alanlara ulaşma yeteneği, acil durum mesajlarının yayınlaması durumunda oldukça büyük bir fayda sağlayabilir.

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