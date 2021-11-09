Football Manager 2022 Yayınlandı: İşte Fiyatı

Football Manager serisinin bu yılki oyunu Football Manager 2022 yayınlandı. Oyun; Xbox, PC, iOS ve Android’de oynanabilir durumda.

Geçtiğimiz yıl çıkan Football Manager 2021 ile serinin tanınırlığını daha da artıran Sports Interactive ve oyuncular için beklenen gün geldi. Football Manager 2022, açık beta sürecinin ardından tam sürüm olarak yayınlandı. Oyun, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, iOS ve Android platformlarında oynanabilir hale geldi.

Football Manager 2022, serinin önceki oyunlarında olduğu gibi bir kulüp oluşturarak bu kulübü en iyiler arasına sokmanızı hedefliyor. Toplamda 120’den fazla futbol liginin ve 500 binden fazla futbol oyuncusunun olduğu oyunda hangi yönde ilerleyeceğiniz, bir kulüp olarak ne amaçlayacağınız ve bu amaca ulaşıp ulaşmayacağınız tamamen sizin elinizde.

Bir önceki yıla göre neler değişti?

Football Manager 2022, bir önceki seriye göre gözle fark edilmesi zor, ancak temel değişikliklere ev sahipliği yapıyor. Oyunun maç motoru bu yıl önemli ölçüde geliştirildi. Bununla birlikte oyunun animasyon motoru da yenilendi. Oyuncular, yeni motor sayesinde daha gerçekçi bir şekilde hareket ediyorlar. Bunların yanı sıra elbette grafikler ve yapay zekada da geliştirmeler yapıldı.

Football Manager 2022, PC’de ve Xbox’ta 299 TL, Android’de 89,99 TL ve iOS’taysa 109,99 TL’den satışa sunuldu. Oyunun Steam sayfasına buradan, Xbox sayfasına buradan, Android ve iOS sayfalarınaysa aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Oyun, Xbox Game Pass kullanıcıları için ilk günden indirilebilir oldu.