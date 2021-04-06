Forbes, 2021 yılı verilerine göre dünyanın ve Türkiye'nin en zengin insanlarının kimler olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamalara göre Türkiye'nin en zengin insanı, 6.3 milyar dolarlık servetle Murat Ülker olurken, dünyanın en zengin insanı ise 177 milyar dolar servetle Jeff Bezos oldu.

Dünyanın en prestijli iş dergilerinden Forbes, dünyanın ve Türkiye'nin en zengin insanları listesini güncelledi. 2021 yılı verilerine göre yeniden düzenlenen listeye göre hem Türkiye hem de dünya genelindeki milyarder insanların sayısında artışlar yaşandı. Açıklanan veriler, 2021 yılında dünya genelinde 2.755 kişinin dolar milyarderi olduğunu gösteriyor. Bu sayı geçen yıl, 2.095 olarak kayıtlara geçmişti. 2021 yılındaki dolar milyarderlerinin 27'si ise Türkiye'den.

Forbes'in açıkladığı verilere göre Türkiye'nin en zengin insanı, 6.3 milyar dolar serveti olan Murat Ülker. Yiyecek ve içecek sektöründe hizmet veren Yıldız Holding'in bir numarası olan Ülker, dünyanınsa en zengin 421. insanı. Murat Ülker'i takip eden isimse Rönesans Holding'in kurucusu Erman Ilıcak olarak kayıtlara geçti. Ilıcak'ın 2021 yılında sahip olduğu servet, 4.4 milyar dolar. Listenin üçüncü sırasında ise 3 milyar dolar serveti bulunan Doğuş Holding Başkanı Ferit Şahenk yer alıyor.

Murat Ülker, Türkiye'nin en zengin insanı olmaya devam ediyor

Murat Ülker (6.2 milyar dolar) - Yıldız Holding

Erman Ilıcak (4.1 milyar dolar) - Rönesans Holding

Ferit Faik Şahenk (2.9 milyar dolar) - Doğuş Holding

Filiz Şahenk (2.7 milyar dolar) - Doğuş Holding

Sezai Bacaksız (2.3 milyar dolar) - Limak Holding

Nihat Özdemir (2.3 milyar dolar) - Limak Holding

Hamdi Ulukaya (2 milyar dolar) - Chobani

Semahat Sevim Arsel (2 milyar dolar) - Koç Holding

Mustafa Küçük (1.9 milyar dolar) - LC Waikiki

Mustafa Rahmi Koç (1.9 milyar dolar) - Koç Holding

Forbes'in dünya genelindeki en zengin insanlar listesine baktığımızda, zirvede şaşırtıcı sonuçlar olmadığını söyleyebiliriz. Bu bağlamda listenin ilk sırasında, 177 milyar dolarlık servete sahip olan Jeff Bezos yer alıyor. Bezos'u 151 milyar dolarla Elon Musk, 150 milyar dolarla Bernard Arnault, 124 milyar dolarla Bill Gates ve 97 milyar dolarla da Mark Zuckerberg takip ediyor.