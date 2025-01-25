Ford, Bronco Sport ve Maverick modellerindeki 12 volt akü arızası nedeniyle 272.817 aracı geri çağıracağını açıkladı.

Ford, 2020-2022 Bronco Sport ve 2021-2022 Maverick modellerinde tespit edilen 12 volt akü sorunu nedeniyle on binlerce aracı geri çağıracağını duyurdu. Söz konusu sorun, araçların sürüş esnasında aniden durarak trafikte aksamalara yol açabilme riskini taşıyor.

Ford, yaptığı incelemeler sonucunda Çin'deki bir tedarikçiden temin edilen akülerin, araçların çalışmasını olumsuz etkileyen bir arıza barındırdığını belirledi. 272.817 aracı geri çağıracağını duyurdu.

272.817 aracı geri çağırıyor

Akü arızası, otomatik start/stop sisteminin çalışmamasına ve araçların hareket edememesine yol açabiliyor. Ancak, Ford bu sorunun yangın riskine neden olmadığını vurguladı. Şirket, bu durumdan kaynaklanan herhangi bir kaza veya yaralanma bildirilmediğini açıkladı.

Ford, Nisan 2024'te de benzer bir sorun nedeniyle bu modelleri yazılım güncellemesiyle geri çağırmıştı. Ancak yazılım güncellemesinin arızayı tamamen çözmediği ortaya çıktı. Bu nedenle şirket arızalı aküleri yenileriyle değiştirme kararı aldı. Bayiler ise hangi araçlarda problemli akülerin bulunduğunu tespit etmek için inceleme yapacak. Ford, araç sahiplerinin bu sorun nedeniyle yaptıkları akü değişimi masraflarını karşılayacağını ve mağduriyetleri gidereceğini açıkladı.