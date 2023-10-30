Ford CEO'su Jim Parley, katıldığı bir programda, geleneksel otomobil üreticilerinin yaşadıkları çıkmazı açıkladı. Çok fazla firmayla çalışmak zorunda olmaları, Ford gibi firmaları zora sokuyor.

Son yıllarda otomobil sektöründeki değişimi hissedebiliyoruz. Neredeyse her otomobil üreticisi yeni modellerinde elektrikli otomobillere ağırlık veriyor, pek çok eski seri de elektrikli modellerle geri dönüyor. Bütün bu çabaya rağmen geleneksel firmaların önünde bazı sorunlar yer alıyor.

Ford CEO'su Jim Parley de katıldığı bir programda bu konuda yaşadıkları zorluklara değindi. Araçlarında 150 farklı modül için 150 farklı yazılım olduğu örneğini veren CEO, bu yazılımları geliştirecek olan firmaların birbirleriyle iletişim kurmadığından yakındı. Öte yandan kendilerinin de böyle bir yazılım geliştirmediklerini belirtti.

Yazılım süreci işleri daha da karmaşık hale getiriyor.

Parley, yaptığı açıklamada geleneksel otomobil üreticilerinin yazılım konusunda sorun yaşadığı noktayı açıkladı. Buna göre geleneksel otomobil üreticileri, öncelikli olarak pek çok modülü çeşitli firmalardan tedarik ediyor. Bu tedarikçiler arasında bir iletişim ise bulunmuyor. Bu yüzden de Ford'un her seferinde gidip tedarikçilerine istediklerini anlatması, hatta yerine göre tedarikçilerini ikna etmesi gerekiyor. Bu durumun en temel nedeni ise finansal olarak dışarıdan yazılım ya da modül almanın daha ucuza gelebilmesi.

Yazılım geliştirme işini şimdi firmalar kendileri yapmaya çalışıyor olsalar da oldukça geride kalmış durumdalar. Ayrıca pek çok şeyi dışarıdan almaya devam etmek zorundalar, zira tedarikçileri ile sözleşmeleri devam ediyor. Geleneksel otomobil üreticileri bu konuda biraz daha bağımlı durumda.

iOS mu Android mi?

Aslında şu anda Tesla gibi firmaların, elektrikli üretimine başlayan geleneksel firmalara karşı sahip olduğu büyük avantaj, kendi çiplerini ve yazılımlarını kendilerinin geliştirmesinden geliyor. Benzer bir durumu iPhone ilk piyasaya girdiğinde de görmüştük. Android telefonların özellikleri tek tek bakıldığında iPhone'dan önde olsa da parçalar bir arada aynı verimlilikle çalışmıyordu ve Android telefonları, birbirlerinden farklı kılmak çok kolay değildi. Otomotiv sektörü de benzer bir değişimden geçiyor gibi gözüküyor.