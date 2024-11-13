Ford, elektrikli araç üretiminde yaşanan piyasa zorlukları nedeniyle üretimini azaltma kararı aldı ve Avrupa'daki operasyonlarını etkiledi.

Ford, yeni elektrikli araç üretimini azaltacağını açıkladı. Şirket bu kararın sebebi olarak elektrikli araçlar için hızla kötüleşen piyasa koşullarını gösterdi.

Ford, Mart 2023'te tanıttığı Explorer Electric'in üretimine Haziran ayında başladı. Temmuz ayında ilk kez gösterilen Capri'nin yeniden canlandırma projesi ise Eylül ayında üretim hattına girdi. Ancak son dönemde elektrikli araçlara yönelik piyasa koşullarının hızla kötüleşmesi nedeniyle şirket Almanya'daki Köln fabrikasında üretimi durdurma kararı aldı. Çalışanlar Noel tatiline kadar bir hafta çalışıp bir hafta izin yapacaklar.

Elektrikli araç üretimi ve pazar payı düşüşte

Yaşanan bu durum Ford'un Avrupa'daki operasyonlarına büyük bir darbe oldu da diyebiliriz. Ford, Köln fabrikasını elektrikli araç üretimine hazırlamak için 2 milyar dolar yatırım yapmıştı. Ayrıca Ford'un Avrupa'daki elektrikli araç atağı, Temmuz 2023'te üretimi durdurulan popüler süpermini Fiesta'nın yerini almıştı. Ford'un içten yanmalı motorlu araçlarının sayısı ise giderek azalıyor; Mondeo 2022'de üretimden kaldırıldı ve Focus da 2025'te emekli olacak.

Ford'un Avrupa pazarındaki payı yılın ilk dokuz ayında %4.1'den %3.3'e düştü. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, Ford bu dönemde 326,975 araç sattı ve bu, önceki yıla göre %18'lik bir düşüş anlamına geliyor. 2025'in başlarında ise Köln fabrikasında ek üretim kesintilerinin de planlandığı bildirildi.

Şirketin yıllık 250.000 elektrikli araç kapasitesine ulaşması şimdilik mümkün görünmüyor. Michigan'daki Dearborn fabrikasında da üretim, 15 Kasım ile 6 Ocak 2025 arasında talep yetersizliği nedeniyle durdurulacak. Böylelikle Ford ikinci kez üretimini durdurmuş olcacak; ilk kez Şubat ayında kalite sorunları nedeniyle üretim durdurulmuştu.