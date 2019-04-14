Ford, Emniyet Kemeri Konusunda Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Otomotiv sektöründe büyük bir tarihe sahip olan Ford, emniyet kemeri konusunda ciddi bir hamle yaparak güvenlik konusunda bir adım daha ilerledi.

Ülkemizde ve dünyada otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Ford, otomobillerdeki güvenlik düzeyini artırmak adına yeni çalışmalar yapıyor. Markanın bu alandaki en önemli çalışması ise yeni nesil emniyet kemerleri oldu.

Uzun yıllardır kullanılan haliyle bile insan hayatını trafikte ciddi tehlikelerden koruyan ancak bazı durumlarda zarar da verebilen emniyet kemerleri, Ford'un geliştirdiği yeni teknolojiyle birlikte daha kusursuz bir hale geldi.

İlk bakışta normal emniyet kemerlerinden farksız görünen bu yeni emniyet kemerlerinin kullanımı da diğerleriyle birebir aynı. Peki bu kemerlerin esprisi nedir? Ford, dışarıdan bakıldığında gayet basit duran bu emniyet kemerlerinin içine gizli hava yastıkları yerleştirdi. Bahsi geçen bu hava yastıkları kaza anında şişerek güvenlik oranını ciddi oranda yükseltiyor.

Geliştirilen emniyet kemerlerinin yakın gelecekte Ford'un tüm araçlarıyla birlikte diğer otomotiv liderleri tarafından da kullanılması bekleniyor.