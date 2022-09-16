Ford'un Lüks Spor Otomobili Mustang'in 58 Yıldaki Değişimi

Ford'un ikonik spor otomobili Mustang, yıllar sonra yenilenen bir tasarım ve özelliklerle karşımıza çıktı. Peki Mustang, bugünlere nasıl geldi? İşte Ford Mustang'in tarihi...

1903 yılında kurulan ve o gün bugündür de otomobil sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi olan Ford, hiçbir zaman unutulmayacak otomobil modelleriyle karşımıza çıktı. O modellerden bir tanesi de otomobil tutkunları için özel bir yeri olan Mustang'di. Şirket, bugün gerçekleştirilen bir etkinlikte ise 2024 model Mustang'i resmen tanıttı.

Mustang, Ford'un her zaman göz bebeğiydi ve bundan sonra da öyle gibi olacak gibi görünüyor. Zira 2024 model Mustang hem tasarımı hem de teknik detayları ile mest etti. Peki Ford Mustang, bugünlere nasıl geldi? Şimdi sizlerle bir zaman yolculuğuna çıkacak ve Ford'un ikonik modeline yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım...

İşte Ford Mustang'in tarihi

İlk kez 1964 yılında tanışma imkanı yakaladığımız Mustang, bugün tanıtılan versiyonu da dahil ettiğimizde, 6 kez büyük çapta yenilendi. Yılları eskitemediği kaslı otomobil, yıllar içerisinde de ara versiyonlarla karşımıza çıktı. Daima kendine has tarzını koruyan otomobil, sahip olduğu güçlü motoruyla da tüketiciyi mest etmeyi başardı...

Birinci jenerasyon 1964-1973 İkinci jenerasyon 1974-1978 Üçüncü jenerasyon 1979-1993 Dördüncü jenerasyon 1994-2004 Beşinci jenerasyon 2005-2014 Altıncı jenerasyon 2015-2023 Yedinci jenerasyon 2024 -

Birinci nesil Mustang (1964-1973)

Piyasaya sürülen ilk Ford Mustang, daha o yıllarda bile farkını gözler önüne seriyordu. Fena sayılmayacak bir tasarıma sahip olan otomobil, 3 kapılı yapısıyla görene bir daha baktırıyordu. Mustang ile ikonikleşen at şeklindeki logo, kaslı ve sade yapı, öne çıkan tasarım detayları arasındaydı.

Aracın ön tasarımı gibi arka tasarımı da benzersizdi. Bagaj kapağının altına yerleştirilen yuvarlak logo, yıllar boyunca piyasaya sürülen Ford Mustang'lerin çok büyük bir bölümünde tercih edildi.

İlk Mustang, yalnızca tasarımıyla değil, motoruyla da ilgi görüyordu. Baz modelde 100 beygir gücünde 2,8 litrelik düz motor kullanan şirket, üst donanım paketlerinde ise 4.2 ve 4.7 litrelik V8 motorlar tercih etti. Sesiyle ve o dönem için yüksek hızıyla kendine hayran bırakan otomobil, piyasaya sürüldüğü gibi çok satanlar arasına girmeyi başardı. Satış rakamlarından memnun olan Ford, aracı biraz daha iyileştirdi ve 1974 yılı itibarıyla ikinci jenerasyon Mustang'i piyasaya sürdü.

İkinci nesil Mustang (1974-1978)

1974 yılında tanıştığımız ikinci nesil Ford Mustang, tasarım dili olarak ilk neslin devamı niteliğindeydi. Kasları belirginleştirme yoluna giden Ford mühendisler, çalışmalarına kaputtan başlamışlardı. Farlar ilk nesilden daha büyük, kaput ise çıkıntılıydı. Tampon tasarımı da yenilenen 1974 Mustang, artık ekstra aydınlatmalara sahipti. Üç kapılı yapı ise korunmaya devam ediyordu.

Aracın arka tasarımı, 1964 yılında piyasaya sürülen modelden oldukça farklıydı ve o dönem için modern kabul ediliyordu. Ancak bu nesil Mustang'de dairesel logo bulunmuyor, bunun yerine ufak bir Ford yazısı ile yetiniliyordu.

İkinci nesil Ford Mustang'in iç tasarımı da değişmişti. Lüksten uzaklaşan şirket, aracın içini göstergelerle doldurmuştu. Tüm bu sadeleşmenin nedeni ise Ford'un ikinci nesil Mustang'de "Pinto" isimli kompakt otomobil platformunu tercih etmiş olmasıydı. Şirket, bu platform sayesinde ikinci nesil Mustang'in farklı versiyonlarını üretebilmişti.

1974 model Ford Mustang, güç için değil de tasarruflu bir model olarak karşımıza çıkmıştı. Araçta 4,9 litrelik V8 motor kullanılıyordu ancak bu motorun gücü de oldukça zayıftı. Maksimum 140 beygir gücünü görebildiğimiz Mustang, birkaç yıllık serüveninden sonra yollara veda etti ve yerin üçüncü nesil Mustang'e bıraktı...

Üçüncü nesil Mustang (1979-1993)

Ford, Mustang üzerinde bir şeyler deniyordu. Zira 1979 yılında piyasaya sürülen model, "kas"tan oldukça uzak bir modeldi. Modernleşme adına çift parçalı bir far tasarımını benimseyen otomobil, belirgin bir açıya sahip olan ön çıkıntıyla geliyordu.

Üçüncü nesil Ford Mustang, artık sportif bir görünüme sahip değildi. O yıllarda bu durum nispeten kabul edilebilirdi. Ancak iç tasarım da tüketiciyi memnun etmemişti. Zira göstergeler çoğalmıştı ve aracın iç kısmı, artık tam anlamıyla bir aile otomobilini tasfir ediyordu. Coupe veya hatchback versiyonlarla satın alınabilen otomobil, her şeye rağmen 10 yıldan uzun bir süre boyunca satmayı başardı.

Bu arada; üçüncü nesil Ford Mustang de ikinci nesil gibi düşük güçlü motor seçenekleri sunuyordu. Son yıllarına doğru V8 motor ile donatılan otomobil, nihayetinde 240 beygir gücüne ulaştı.

Dördüncü nesil Mustang (1994-2004)

1994 yılına geldiğimizde, yepyeni bir Ford Mustang ile tanışma imkanı yakaladık. Mustang ile özdeşleşen at şeklindeki logo geri dönmüş, kaslar kendini göstermeye başlamıştı. Ancak bu kez de başka bir problem vardı. 1994 model Mustang, ABD'den ziyade Avrupalı bir üreticiye ait gibi görünüyordu. Yine de önceki nesilleri düşündüğümüzde, 1994 model Mustang kabul edilebilirdi.

Dördüncü nesil Mustang, yan gövdesindeki havalandırma delikleri ile etkileyici bir duruşa sahipti. Yarış arabasına benzer tasarımıyla tüketiciyi etkileyen Mustang, motoruyla da eşsiz olacaktı.

Dördüncü nesil Ford Mustang'in iç tasarımı da hiç fena değildi. Bir önceki nesilde darmadağın halde bulunan göstergeler, bu kez derli toplu bir şekle bürünmüştü. Analog yapıdaki gösterge ekranı, şoförün gözünün önüne yerleştirilmişti. Orta konsolun üst kısmına saat yerleştiren mühendisler, saatin hemen altına klima ve radyo gibi üniteleri eklemişlerdi. Mustang'in dördüncü nesli, her anlamda evrim geçirmiş gibiydi.

Dördüncü nesil Mustang modelleri, yıllar içerisinde giderek güçlenen motorlarla donatıldılar. İlk aşamada 215 beygir gücündeki 5.0 litrelik V8 motora sahip olan Mustang, sonraki yıllarda turboşarjlı ve 390 beygir gücüne ulaşan motorlarla sunuldu. Mustang'in benzersiz gücü, bu aracı otomobil tutkunları için bambaşka bir noktaya getirmişti.

Beşinci nesil Mustang (2005-2014)

2004 yılına geldiğimizde ise herkesin hafızasına kazınan o Ford Mustang ile tanıştık. 2005 model olarak lanse edilen Mustang, 1960'lı yıllardaki ilk Mustang'den esinlenilerek, yeniden yaratılmıştı. Benzersiz bir tasarıma sahip olan beşinci nesil Mustang, Amerikalı olduğunu yeniden insanların gözüne sokuyordu. Coupe ve cabrio versiyona sahip olan otomobil, video oyunlardan filmlere kadar her yerde boy gösteriyordu.

Ford Mustang'in arka tasarımı, ilk ve ikinci nesil Mustang ile genel anlamda aynı hatlara sahipti. O yıllara atıfta bulunan tasarım dili, ikonik modelin yeniden doğuşu şeklinde lanse ediliyordu. Çünkü çok şık görünüyordu ve tüketicilerden tam not almayı başarmıştı.

Beşinci nesil Mustang'in iç tasarımı da hiç fena değildi. O yıllar için oldukça modern görünen iç tasarımda karşımıza çıkan ilk detay, bir önceki nesilden bile derli toplu olan gösterge ekranıydı. Orta konsolda ise klima ve radyo üniteleri, sadece modernize edilmişti. Bu araç, pek çok otomobil tutkunu için "mükemmel"den ibaretti.

2005 yılında 210 beygir gücündeki motorla donatılan Ford Mustang, ilerleyen yıllarda kelimenin tam anlamıyla bir canavar oldu. 2013 yılında Mustang'in yenilenen Shelby GT500 versiyonunu tanıtan Ford, bu araçta 662 beygir gücündeki V8 motorla karşımıza çıkmıştı. 5.8 litrelik bu motor, 320 km/sa hızın üzerine çıkabiliyordu.

Altıncı nesil Mustang (2015-2023)

Ford, 2015 yılına geldiğimizde ise en güncel Mustang'i piyasaya sürdü. "Kas" tabirinin karşılığı haline gelen otomobil, Ford'un 50 yıllık çalışmalarından çıkardığı derslerin sonucuydu. Altıncı nesil Mustang, kelimenin tam anlamıyla kusursuzdu ve göreni kendine hayran bırakıyordu. Hiç olmadığı kadar sert görünen ön tasarım, en çok da farlarıyla mest ediyordu.

Altıncı nesil Mustang o kadar benzersizdi ki bulunduğu her yerde göze çarpıyordu. Üstelik bu modelin tanıtımından sonra, özellikle de arka aydınlatma tasarımının kopyalanmaya çalışıldığına şahitlik ettik. Araç o kadar iyi görünüyordu ki hiçbir yerinden eleştirilemiyordu.

2015 yılından beri piyasada olan Mustang, iç tasarımıyla da benzersizdi. Analog göstergelere sahip olan spor otomobil, artık dokunmatik yapıdaki bilgi-eğlence ekranına sahipti ve o yıllar için çok şık görünüyordu. Ambiyans aydınlatma paketine de sahip olan otomobil, bugün bile en çok beğenilen modeller arasında yer alıyor.

Altıncı nesil Ford Mustang'in motor seçenekleri oldukça genişti. Öyle ki dileyen bir tüketici 2.3 litrelik EcoBoost motor, dileyen bir tüketici ise 5.0 litrelik V8 motor tercihinde bulunabiliyordu. Bunlar yetmedi mi? İsterseniz 2019 yılında tanıtılan ve tam 760 beygir gücünde bir motorla gelen Shelby GT500'ü de tercih edebiliyorsunuz...

Ve 15 Eylül 2022: Yedinci nesil Ford Mustang tanıtıldı!

Ford, 15 Eylül 2022'de gerçekleştirdiği bir etkinlikte, 2024 model olarak lanse edilen yedinci nesil Mustang'i resmen tanıttılar. En az 480 beygir gücündeki 5.0 litrelik Coyote V8 motor ile gelen yepyeni Mustang, piyasaya sürüldüğünde yine gözde olacak gibi görünüyor...

2024 model Ford Mustang ile ilgili tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.