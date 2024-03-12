Ford Türkiye, çok sevilen elektrikli otomobili Mustang Mach-E için etkileyici bir reklam filmi oluşturdu. Bu reklam filminde, Türkiye’nin otomotiv sektöründeki ilk sanal influencer'ı Alin de oynuyor. Alin aynı zamanda Ford'un yeni marka elçisi!

ABD’li otomobil devi Ford’un Türkiye’deki en yeni modellerinden bir tanesi, tam elektrikli yapıya sahip “Mustang Mach-E”. Ford’un ikonik otomobili Mustang’in ruhunu yansıtan elektrikli otomobil, pek çok kişiyi kendine hayran bırakmayı başardı. Bu durumun farkında olan Ford da Mustang Mach-E için etkileyici reklam çalışmalarına imza attı.

İşte bu reklamlardan bir tanesi çok özel. Çünkü reklam filminde, Türkiye’nin otomotiv sektöründeki ilk ve tek sanal içerik üreticisi Alin bulunuyordu. Markanın yeni reklam yüzü olarak lanse edilen Alin, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Ford’un sanal içerik üreticisi Alin ile tanışın

Ford Türkiye, Alin’i “otomobillere oldukça düşkün, dijital dünyayı takip etmekten çok, kelimenin tam anlamıyla onun içine doğmuş; güncel teknolojik gelişmeleri herkesten önce duyan, hayatına katan, gezip tozmayı ve hayatın tadını çıkarmayı seven, her birimiz kadar gerçek ama teknolojik olarak hepimizden hep birkaç adım ileride olan sanal influencer” olarak tanımlıyor.

Ford Otosan Pazarlama Müdürü Talat İşçioğlu Alin’in nasıl yaratıldığını şu sözlerle açıkladı:

Alin, bizim yeni marka elçimiz, yeni yüzümüz. Her marka gibi biz de farklı içerik üreticiler ve ünlü isimlerle iş birliği yapıyoruz. Fakat bu sefer alışılagelmiş bir içerik üretici iş birliği yerine, “Gerçekten marka stratejimizi sadece ilgi alanları üzerinden değil, var oluşuyla da yansıtabilecek bir iş birliği yapsak nasıl yapardık?” diye sorarak başladık yolculuğumuza. Aradığımız şey kolay değildi. Ford Türkiye’nin inovatif, gelecekten ve geleceğin teknolojilerinden beslenen vizyonunu karşılayacak bir çözüm bulmamız gerekiyordu. Bu noktada kendi içerik üreticimizi yaratmaya karar verdik. Marka stratejimizin ete kemiğe bürünmüş hali olan Alin’i yarattık. Alin, günümüzde örneğine çok rastlanmayan marka elçisi bir virtual influencer oluşuyla ‘geleceği bugünden yaşatma’ mottomuzu çok iyi yansıtıyor.

Talat İşçioğlu, Alin ile Mustang Mach-E reklam filminin nasıl ortaya çıktığını, sanal içerik üreticisini nasıl bir reklama dahil etmek istediklerini ise şu sözlerle anlattı:

Ford Mustang Mach-E, Ford’un marka stratejisinin güzel bir özeti aslında. Ford mirasından güç alan, gelecek vizyonunu yansıtan, güçlü ve yüksek donanımlı %100 elektrikli bir SUV. Mach-E’nin lansmanını geçtiğimiz aylarda “Alternatif Akım” adıyla gerçekleştirmiştik. Alışılagelmiş elektrikli otomobillere bir alternatif olarak, Mustang ruhundan gelen alternatifliği öne çıkarmıştık. Alin’in yaratılma sürecinde de Mach-E’nin Mustang’den gelen ruhu ile Alin’in var oluş stratejisi arasındaki benzerlik hep aklımızda potansiyel bir proje olarak yerini koruyordu.

Unreal teknolojisi, uzun zamandır oyunseverlerin bildiği bir teknoloji aslında. Çok yakın zamanda reklamda da kullanılmaya başlandı. Alin’i dünyaya tanıtmak ve Mustang Mach-E’nin bir devam projesini gerçekleştirmek için Unreal teknolojisini kullanarak bir reklam filmi hazırlamak, Ford Türkiye’nin marka stratejisini yansıtmak için çok doğru bir eşleşme oldu. Böylece Alin’i başrolüne taşıdığımız, Mach-E’nin performansını öne çıkardığımız, tamamının gerçeğe kapalı ortamda çekildiği bir reklam filmi hazırladık. Alin’i, dijital bireyi ortaya çıkaracak MetaHuman Creator modülü ile filme entegre ettik.

Alin, özellikle de Instagram’ı aktif olarak kullanan bir içerik üreticisi. Eğer Alin’i daha yakından tanımak isterseniz buradaki bağlantı üzerinden Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Ford Mustang Mach-E ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen okurlarımızı da buradaki bağlantıya bekliyoruz.

Ford Türkiye’nin Alin’li Mustang Mach-E reklamını aşağıdan izleyebilirsiniz: