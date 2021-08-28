Sezon arasından dönüş yapan Formula 1, Belçika Grand Prix’inde pilotları buluşturdu. Belçika GP’ye birinci sıradan başlayacak isim, bugünkü sıralama turlarıyla belli oldu.

Formula 1’siz kaldığımız büyük ara sona erdi. Şu ana kadar bize sporda özlediğimiz sahneleri gösteren 20 pilot, yeniden kıyasıya mücadele etmek için Belçika Grand Prix’sinde buluştu. Cuma günü gerçekleşen alıştırma turlarında Formula 1 yayıncıları, bizleri pilotun görüş açısına getiren muhteşem açılı bir kokpit kamerasıyla karşılamıştı.

Yarın gerçekleşecek yarışta kimin hangi sıradan başlayacağını belirleyecek sıralama turları da geçtiğimiz dakikalarda sona erdi. 2021 Belçika Grand Prix’sinin sıralama turlarında zirvede olan isim Max Verstappen oldu. Verstappen'i ikinci sırada sürpriz isim George Russel , üçüncü sıradaysa Lewis Hamilton takip etti. Sıralama turları, bir kaza ve yağmurun da etkisiyle kırmızı bayrağa da yer verdi.

Yağmurlu hava, kazayla kırmızı bayrağı getirdi:

Belçika Grand Prix’sinin gerçekleştirildiği Spa-Francorchamps pisti, halihazırda heyecanlı yarışlar sunarken yağmurlu bir günde keyif seyrini çok daha üst seviyelere çıkardı. Sıralama turlarının ilk bölümünde kendisini ilk sıraya koyan isim McLaren’in sevilen pilotu Lando Norris oldu. Genç ve yetenekli pilot, ikinci aşamada da liderliği kapmayı başardı. Norris’in arkasındaysa Hamilton yer aldı.

Sıralama turlarının üçüncü aşamasına tam geçmişkense ekranlarda büyük ve endişe verici bir kaza gerçekleşti. Lando Norris, yağmurlu pistte kontrolü kaybederek kendisini bariyerlerde buldu. Norris, neyse ki aracından sağ salim çıktı. Bu devasa kaza, Formula 1’in yeniden ne kadar güvenli hale geldiğini gösterdi. Kaza, tam da Vettel pistte çok su olduğunu, kırmızı bayrakla bölümün iptal edilmesi gerektiğini söyledikten sonra meydana geldi.

Üçüncü aşamada kırmızı bayrağın ardından yeniden devam eden sıralama turlarının üçüncü aşamasında Max Verstappen, yağmurlu pistin birincisi oldu. Öte yandan Russell, çok büyük bir sürpriz yaparak ikinci sırayı kaptı ve yeteneğini bir kez daha gösterdi.

Sıralama turlarının ikinci bölümünde elenen Ferrari, yarışa 11 ve 12. sıradan başlayacak. McLaren’de Norris’in takım arkadaşı Daniel Ricciardo’ysa birinci aşamada 12, ikinci aşamadaysa 8. sırayı kaptı. Ricciardo, son bölümde 4. sırada yerleşti. Üçüncü sıralama turlarında kaza yapan Norris'se 10. sırada yer bulacak.