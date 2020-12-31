Formula 1 Pilotu Lewis Hamilton Şövalye İlan Edildi

Formula 1'de aldığı 96 galibiyetle Michael Schumacher'in rekorunu kıran Lewis Hamilton, Birleşik Krallık tarafından Yeni Yıl Onur Listesi'nde gösterilerek şövalye ilan edildi. 35 yaşındaki genç pilot, bundan sonra Sir Lewis Hamilton olarak anılacak.

2020 sezonu, Formula 1 pilotu Lewis Hamilton için başarı ve ödüllerle dolu geçti. Michael Schumacher’in 7 kez Formula 1 Dünya Şampiyonluğu rekoruna yetişebilen Hamilton, eski usta pilotun 91 galibiyet rekorunu kırıp, bu sayıyı 95’e çıkardı.

İngiltere doğumlu efsane pilot, 2008 yılında ilk dünya şampiyonluğunu kazanmasının ardından, ülkeye vermiş olduğu hizmetten dolayı Britanya İmparatorluk Nişanı’na layık görüldü. Hamilton, tam 12 sene sonra son galibiyetle birlikte Birleşik Krallık tarafından şövalye ilan edildi.

Hamilton, şövalye ilan edilen dördüncü F1 pilotu oldu

Lewis Hamilton’ın şövalye unvanı alıp alamayacağı uzun süredir konuşuluyordu. Genç pilotun İngiltere yerine Monako’da yaşaması, bu unvanın verilmesi için kısmen uygun görülmüyordu. Ancak yayınlanan son haberlere göre Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson olaya kişisel bir müdahalede bulundu ve Hamilton’ın sportif başarılarından dolayı ödüllendirilmesini sağladı. Hamilton, Kraliçe Elizabeth'in Yeni Yıl Onur Listesi'nde gösterilerek şövalye ilan edildi.

Lewis Hamilton, Sir Stirling Moss, Sir Jackie Stewart ve Sir Jack Brabham’dan sonra şövalyelik unvanı alan dördüncü Formula 1 pilotu. 35 yaşındaki genç pilot, bundan sonra Sir Lewis Hamilton olarak anılacak.

Yeni sezonda Formula 1’in yeni CEO’su olacak Stefano Domenicalli, Hamilton’ın şövalye ilan edilmesinin ardından şu sözleri dile getirdi; "Hamilton’ın etkisi hem araç içerisinde hem de dışarısında son derece büyük. Hamilton, uzun zamandır sahip olduğu olağanüstü başarıyı sergilemeye devam edecek. Başarılarının şövalye olarak takdim edilmesinden dolayı onu Formula 1 olarak tebrik ediyoruz ve 2021’de de bir yıldız gibi parlamaya devam etmesini dört gözle bekliyoruz."