Fortnite, tıpkı CS2 ve Valorant'ta olduğu gibi 5 kişilik takımlarla bomba kurup imha etmeye çalışacağımız taktiksel çatışma modu "Balistik"i duyurdu.

Son dönemde kendi popülerliğinden ziyade oyun içi etkinliklerin kırdığı rekorlarla haberlere konu olan Fortnite, sürpriz bir duyuruyla karşımıza çıktı. Paylaşılan bilgilere göre Fortnite, çok yakında CS2 ve Valorant'a rakip, "Balistik" adında bir 5v5 çatışma moduna sahip olacak. Fortnite Balistik, 11 Aralık'ta erken erişime açılacak.

Diğer oyunlarda olduğu gibi Dereceli ve Derecesiz şeklinde iki ayrı eşleştirme moduna sahip olacak Balistik, Fortnite tarafından "Strateji, taktiksel takım çalışması ve bireysel becerilerin zafere etki ettiği adrenalin dolu, raunt temelli, 5'e 5 bir rekabetçi oyun modu." şeklinde tanımlanıyor.

Fortnite Balistik'in ilk haritası: Metropol 10

Fortnite Balistik'te yer alacak ilk harita Metropol 10 olacak. Erken erişim aşamasında sınırlı sayıda silah ve eşya olacak. İlerleyen zamanda oyuncuların geri bildirimleri eşliğinde yeni haritalar, silahlar ve özellikler de Balistik'in parçası olacak.

Fortnite Balistik'te tahmin edebileceğiniz üzere inşa etme özelliği bulunmayacak.Kazmalar, dalış izleri, enstrümanlar, araçlar ve müzik parçaları da yine yer almayacak özellikler arasında. Ancak orijinal Fortnite'taki kıyafetleri, sırt süsleri, ayak aksesuarları, kaplamalar, spreyler ve ifadeleri kullanabileceksiniz.

Fortnite Balistik'in oyun içi deneyimi ise şu şekilde tarif ediliyor:

Balistik'te oyuncular maçın başlangıcında saldırganlar ve savunmacılar olarak iki takıma ayrılır. Saldırganlar haritadaki iki bölgeden birine gerçekliği büken bir Yırtık Noktası Cihazı'nı kurmayı amaçlarken savunmacılar cihazın kurulmasını ve patlamasını engellemek için elinden geleni yapar.

Balistik'te yeniden doğma yok, Yırtık Noktası Cihazı patladığında veya iki takımdan biri tamamen avlandığında raunt sona erer. 6 raunt sonra oyuncular taraf değiştirir, yani saldırganlar savunmacı, savunmacılar da saldırgan olur. Takımlardan biri toplam 7 raunt kazandığında oyun biter!

Oyuna bir Korucu Tabancası ve 800 Kredi'yle başlayacaksınız. Balistik'te, oyuncu avlayarak ve Yırtık Noktası Cihazı'nı yerleştirerek Kredi kazanılabilir. Kazandığınız Kredilerle bir maçta her raundun başlangıcında ilave eşyalar ve silahlar alarak başarı şansızınızı arttırabilirsiniz.

Bir rauntta hayatta kalırsanız kullandığınız tek kullanımlık eşyalar hariç tüm ekipmanınız ve kalkanlarınız sonraki raunda aktarılır. İstediğiniz zaman takım arkadaşlarınız için silah, sis bombası ve flaş bombası bırakabilir ve bunları avlanan oyunculardan toplayabilirsiniz.

Yırtık Noktası Cihazı, yerleştirildikten 45 saniye sonra patlar. Cihaz başarıyla savunulduğunda cihazdan uzaklaşmanız gerekir, cihaz patladığında cihazın patlama çapı içindeyseniz avlanma riskiniz var. Patlama yüzünden avlanırsanız sahip olduğunuz tüm ekipmanı kaybedersiniz.

Bir Balistik maçı sırasında kendinizin ve takım arkadaşlarınızın durumunu kontrol etmek ve takım arkadaşlarınızın hangi silahları ve eşyaları kullandığını görmek için puan tablosuna göz atabilirsiniz.

Fortnite Balistik'teki silahlar, fırlatılabilir eşyalar, derece sistemi ve diğer detaylar için buraya tıklayarak blog sayfasını ziyaret edebilirsiniz.