Yeni bir iddiaya göre Fortnite OG, eski popülerliğini ciddi şekilde kaybetmiş durumda. Öyle ki bazı maçlarda 100 oyuncudan yalnızca 8 tanesi gerçek oyuncu. Oyunlardaki bot oranının %92 seviyesini bulması oyuncular tarafından eleştiriliyor.

Fortnite'ın OG sezonu, oyunculara nostaljik bir deneyim sunarken, maçlardaki bot oyuncu sayısının fazlalığı dikkat çekiyor. Polygon'un haberine göre, bazı OG sezonu maçlarında 92'ye kadar bot oyuncu yer alabiliyor. Yani 100 kişilik bir oyunda yalnızca 8 kişi gerçek oyuncu. Bu durum, battle royale oyunlarda alışık olduğumuz rekabetçilik ve gerçek oyuncu yoğunluğu konusunda tartışmalara yol açtı.

Epic Games uzun zamandır bot oyuncuları, yeni başlayanlara yardımcı olmak ve maç bekleme sürelerini kısaltmak amacıyla kullanıyor. Ancak OG sezonunun nostaljik yapısı, daha çok deneyimli oyuncuların tercih ettiği bir mod olduğundan daha fazla gerçek rakip beklenmesine neden oluyor. Bu nedenle, bot sayısının yüksekliği bazı oyuncular tarafından eleştiriliyor.

Fortnite, son dönemde popüler bir rekabetçi oyun olmaktan ziyade dünyaca ünlü isimlerle gerçek zamanlı etkinlikler gerçekleştiren bir artırılmış gerçeklik platformuna dönüşmüş durumda. Bir zamanlar oyun dünyasını sallayan Fortnite’ın eski popülerliğinden bu kadar uzaktayken Epic Games’in oyun üzerinde ne kadar daha çalışacağı merak konusu.