Fortnite; PS5 ve Xbox Series X'e Çıkış Tarihlerinde Gelecek

Epic Games'in yaptığı açıklamalara göre Fortnite, PlayStation 5 ve Xbox Series X' in çıkış tarihiyle aynı anda bu konsollardaki yerini alacak. Gelin diğer detaylara yakından bakalım.

Epic Games, Fortnite'ın PlayStation 5 ve Xbox Series X çıktıklarında platformlarda yer alacağı duyurusunun yanı sıra Unreal Engine 5'in Fortnite'a entegre edileceği hakkında da açıklama yaptı. Epic Games yapmış olduğu duyuruda bu yeniliklerden şu şekilde bahsetti: "Epic, yeni nesil konsollarda Fortnite'ı ilk olarak Unreal Engine 4 ile kullanıma sunacak fakat her zaman ileriye dönük hareket eden takımımızın kendini adamışlığı ile 2021 yılının ortalarında Unreal Engine 5'e geçmeyi planlıyoruz. Ayrıca tüm satın alımlar ve ilerlemeler olduğu gibi devam edecek ve hâlihazırda bulunan oyun platformları için de desteklerimiz devam edecek."

Fortnite bugün 350 milyon kayıtlı oyuncu sayısıyla günümüzün en popüler oyunlarından biri. Bu kadar büyük bir oyuncu kitlesine sahip Fortnite'ın yeni çıkan konsollara bu kadar çabuk gelmesi tabii ki beklenilen bir gelişme. Ayrıca Epic Games yaptığı bir diğer açıklamada Unreal Engine 5'in 2021 yılındaki gelişine kadar Fortnite'ın yeni nesil konsollarda düzgün bir şekilde çalışması için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Epic Games, 'Yeni bir Fortnite mı geliyor?' sorusunu yanıtladı:

Bu açıklamalar doğrultusunda Fortnite, önümüzdeki yıl yeni nesil konsolların yazılımsal gücünden sonuna kadar faydalanacak gibi duruyor. Ayrıca Epic Games, bu konsolların sağlayacağı M.2 sabit disk, grafik ve işlemci geliştirmelerinden de faydalanarak Fortnite'ın grafiklerini ve performansını bir hayli öteye taşıyacak.

"Yeni bir Fortnite mı geliyor?" sorusuna Epic Games'in cevabı "Hayır" oldu. Şirket, üzerinde çalıştıkları sürümü "Optimize edilmiş ve yeni nesil konsolların bütün donanımsal özelliklerinden faydalanacağımız bir Fortnite olacak" şeklinde duyurdu.

Bu bilgiler ışığında Epic Games'in Fortnite üzerinde yapacağı geliştirmelerle çapraz platform oyunu olarak birden çok platformu destekleyeceği ve yaptığı devasa etkinliklerle birlikte bu oyunu sadece bir adım öteye taşımakla kalmayıp ayrıca bu süreci bir güç gösterisi hâline getireceği açık.