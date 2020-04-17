Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen bir proje kapsamında oluşturulan araç, fotoğrafta yer alan bir kişinin yüzünü 3 boyutlu model hâline getirebiliyor. Araç, kedilerin de yüzlerini 3 boyutlu modele dönüştürebiliyor.

Bir fotoğraf çektikten sonra bu fotoğrafta bulunan kişileri veya kendiniz 3 boyutlu model hâline getirmek ister misiniz? Cevabınız "Evet" ise bu yazımızda anlatacağımız araç tam olarak sizin için. Oxford Üniversitesi araştırmacıları, üzerinde çalıştıkları bir projenin demosunu yayınlandı.

Oxford Üniversitesi tarafından üzerinde çalışılan bir projenin sonucu olarak ortaya çıkan araç, bir görüntüde yer alan kişinin yüzünü 3 boyutlu hâle getirebiliyor. Üstelik araç, 3 boyutlu bir model oluşturmak için birkaç farklı görsel kullanmıyor; bunun yerine tek bir görsel kullanarak olabilecek en iyi sonucu ortaya çıkarıyor.

Fotoğrafları 3 boyutlu hâle getiren araç:

Oxford Üniversitesi’nin aracını kullanmak için öncelikle bu bağlantıya tıklamalısınız. Araç için yalnızca bir fotoğrafa ihtiyacınız var. Bu fotoğrafta yer alan kişilerin yüzlerini kestikten sonra görseli araca yüklüyorsunuz. Ardından yapmanız gereken bir şey yok zira araç, 'Detect face region (Yüz bölgesini tespit et)' özelliği aktif hâldeyken fotoğraftaki yüzü ve yüzdeki önemli noktaları otomatik olarak algılıyor.

Aracın ‘Lighting Mode (Işıklandırma Modu)’ kısmında karşınıza üç seçenek çıkıyor. Bunlar; ‘Predicted (Tahmin edilen)’, ‘Relighting (Yeniden ışıklandırma)’ ve ‘Geometry only (Yalnızca geometri)’ seçeneklerinden oluşuyor. Fotoğrafınızı ilk yüklediğinizde birinci seçenek, fotoğraftaki orijinal ışığı koruyarak 3 boyutlu modelde en iyi ışıklandırmayı size sunuyor.

Işıklandırma modları altında yer alan ikinci seçenekse modelinizin animasyon şeklinde yeniden ışıklandırılmasını sağlıyor. Üçüncü ışıklandırma modu olan ‘Yalnızca geometri' seçeneğindeyse modeliniz, herhangi bir dokuya veya renge sahip olmadan karşınıza geliyor.

Bununla birlikte araçta bir de kedinizin yüzünü 3 boyutlu yapabilmenizi sağlayacak bir seçenek bulunuyor. Araçta 'Face Type (Yüz Tipi)' kısmında açılan menüye tıklayarak ‘Cat (Kedi)’ seçeneğini seçebilir ve kedinizin veya herhangi bir kedinin yüzünün bulunduğu fotoğrafı seçerek 3 boyutlu modeli oluşturabilirsiniz.

Tüm bunların yanı sıra araç, yüzü anımsatan herhangi bir görseli veya çizimi de 3 boyutlu model hâline getirmenize olanak sağlıyor. Ayrıca bize yalnızca kedi ve insan yüzü seçenekleri sunulsa da aslında araç bundan çok daha fazlasını yapabiliyor. Oxford Üniversitesi’nin proje sayfasına göre otomobiller de 3 boyutlu hâle getirilebilirken bir videoda yer alan insanın yüzü da canlı olarak 3 boyutlu şekilde gözükebiliyor. Oxford Üniversitesi’nde yer alan bu projenin kaynak kodlarına da GitHub üzerinden bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.