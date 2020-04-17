İspanya polisi, 2019 yılının sonundan bu yana bir sağlık uygulamasını hackleyip hassas kullanıcı verilerini çalan, bunun yanı sıra eğitim ve şirket uygulamalarına da erişen 16 yaşındaki hackerı yakaladı. Hacker, çok sayıda uluslararası şirketi de hacklemeyi başardı.

İspanya Ulusal Polisi Müdür Yardımcısı Pilar Allue, bugün yaptığı basın toplantısında ilginç bir vakanın sonuçlandığını duyurdu. Açıklamalara göre polis, Madrid'de 16 yaşındaki bir hackerı yakalamayı başardı. Bu genç hacker, 2019 yılının sonundan bu yana çok sayıda siber suç işlemiş ve şirketleri yüz binlerce euroluk zarara uğratmıştı.

Son birkaç ay içerisinde İspanyol ve uluslararası çok sayıda özel şirketin ve kamu şirketinin güvenlik önlemlerini aşmayı başaran hackerın 'başarıları' arasında özel bir sağlık uygulamasını hackleyerek kullanıcıların hassas verilerini elde etmek de var. Sosyal ağlarda yaptıklarıyla ününü duyurmak isteyen genç, yakalandığı sırada bir kargo şirketini hacklemeye çalışıyordu. Yetkililer, bu hack işlemini engellemeyi başardı.

141.000 sahte hesap, 450.000 euro zarar:

Hacklediği hesapları sosyal medyadan ilan eden hacker hakkındaki soruşturma, 2019 yılının sonunda ses/video paylaşımı konusunda önemli bir uluslararası platformun polise şikâyette bulunması üzerine başlatıldı. Bu platformun sağladığı bilgilere göre yalnızca 3 gün içerisinde 141.000 sahte hesap, servise 14 günlük erişim sağlamak için oluşturuldu. Yine bu hesaplar tarafından kullanılan sahte banka hesap numaraları da toplam 450.000 euroluk zarara neden oldu.

Birkaç gün sonra Madrid'deki bir bisiklet kiralama şirketi de şikâyette bulunarak sistemlerine yönelik bir siber saldırı sonucunda saatler boyunca hizmet veremediklerini belirtti. Hacker, kendi 'mesajını' caddelerin yanlarındaki reklam panolarında gösterdi.

Daha sonra da çok sayıda şirketin veritabanına ulaşmayı başaran genç hacker, üst düzey koruma önlemleri almasına rağmen Madrid'de yakalandı. Polis, siber saldırıların boyutlarını henüz tam anlamıyla ortaya çıkarabilmiş değil ancak belirttiklerine göre hacker, yalnızca bazı kişisel verileri elde etme imkânına değil, onları değiştirme şansına da sahipti. Hackerın, COVID-19 salgını esnasında bütün bunları yapabilmiş olması da dikkat çekiyor.