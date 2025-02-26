Framework, AMD Strix Halo işlemcili ilk masaüstü bilgisayarını tanıttı. Kompakt tasarım ve modüler yapısıyla dikkat çeken cihaz, 2025’te çıkacak.

Dizüstü bilgisayarlarıyla tanınan Framework, masaüstü bilgisayar pazarına adım attı. Şirket, küçük boyutuna rağmen güçlü donanım özellikleriyle dikkat çeken yeni masaüstü bilgisayarını duyurdu.

Modüler bilgisayar üreticisi Framework, ilk masaüstü bilgisayarını tanıttı. Oyun ve yapay zeka uygulamaları için optimize edilen bu bilgisayar, kompakt tasarımıyla öne çıkıyor. İşte detaylar!

AMD'nin yeni nesil işlemcileri kullanılıyor

Framework Desktop, AMD’nin yeni Strix Halo mimarisine sahip Ryzen AI Max işlemcileriyle donatıldı. Kullanıcılar, 8 çekirdek ve 32 grafik çekirdeği sunan Ryzen AI Max 385 veya 16 çekirdek ve 40 grafik çekirdeğine sahip Ryzen AI Max+ 395 işlemcili iki farklı model arasından seçim yapabilecek. Yüksek işlem gücü ve gelişmiş yapay zeka performansı sunan cihaz, hem oyun oynamak hem de büyük yapay zeka modellerini çalıştırmak için optimize edildi.

Masaüstü bilgisayar, 4.5 litrelik hacme sahip kompakt bir kasa ile tasarlandı. Kullanıcılar, ön panelde 21 farklı değiştirilebilir kare parçayla tasarımı kişiselleştirebiliyor. Bağlantı noktaları ise mini-ITX anakartın sunduğu standart girişlere ek olarak, Framework'ün genişletilebilir modül sistemiyle özelleştirilebiliyor. USB-C, USB-A, SD kart okuyucu ve ekstra depolama gibi modüller cihazın ön ve arkasındaki genişletme yuvalarına takılabiliyor.

Framework Desktop’un en dikkat çeken noktalarından biri RAM’in anakarta lehimli olması. Şirket, LPDDR5x belleklerin 256GB/s bant genişliği sunduğunu ancak modüler RAM kullanımının teknik olarak mümkün olmadığını belirtti. Kullanıcılar, 32GB ile 128GB arasında değişen bellek seçenekleriyle bilgisayarı satın alabiliyor.