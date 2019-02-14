Fujifilm, pazardaki yerini koruyabilmek için ekonomik durumları da takip ederek daha uygun fiyatlı bir fotoğraf makinesi üretti. X-T30 isimli model, oldukça tutulan X-T3 modelinin hem fiyat hem de ebat olarak bir küçük versiyonu olarak sunuldu.

Dev Japon şirketi Fujifilm, alanındaki başarısını sürdürebilmek adına bir değişikliğe gitti. Fotoğraf meraklıları tarafından oldukça beğenilen X-T3 modelini, daha küçük boyutlarda üretip, daha ucuza satmayı hedefleyen şirket, yeni modelin ismini X-T30 olarak tanıttı. Tanıtım fiyatının 899 dolar olarak açıklandığı makine, şimdiden fotoğrafçılık ile ilgilenenlerin listelerine girmeyi başardı.

X-T30, oldukça hafif bir gövde tasarımı ile kullanıcılara kolaylık sağlıyor. 26.1-megapixel X-Trans CMOS 4 BSI sensör ve quad-core X-İşlemci ile sunulan makine, kendinden daha pahalı olan X-T3 modeli ile aynı sensör ve işlemciye sahip. Bu özellikler, yüksek çözünürlükte ve hızlı fotoğraf çekimi için oldukça yeterli oluyor. Cihaz, örnek alındığı X-T3 modeline göre daha küçük bir dokunmatik ekrana sahip ancak yüz tanıma konusunda çok daha yetenekli.

Fotoğraf makinesi ile video çekmek isteyenler için ise 4K 60p 10-bit dahili video kapasitesi sunuluyor. Fotoğraf makinesi, HDMI üzerinden 10-bit 4:2:2 çıkış özelliği sunuyor. Makinede aynı zamanda geliştirilmiş otomatik odaklanma (autofocus) mevcut. Önümüzdeki ay piyasaya sürülecek olan makine, fiyat-performans açısından en yakın rakibi Sony A6500'a göre bir adım önde olarak değerlendiriliyor.