Somera isimli araştırma şirketinin 31 Ağustos ile 1 Eylül'e ilişkin paylaştığı reyting verileri, Kadın Milli Voleybol Takımı'nın A Milli Futbol Takımı'ndan daha fazla ilgi gördüğünü ortaya koydu. Reyting sonuçları, Türkiye-Karadağ futbol karşılaşmasının, Türkiye-Polonya voleybol maçının yarısı kadar izlendiğini gösteriyor.

Dünyanın hemen her yerinde en çok ilgi gören spor dallarından bir tanesi, hiç şüphesiz futboldur. Bunun en basit örneğini Türkiye'de bile görebiliriz. Ancak araştırma şirketi Somera'nın paylaştığı reyting sonuçları, Türkiye'de özellikle de A Milli Futbol Takımı'na olan ilginin ciddi anlamda düşmüş olduğunu gözler önüne seriyor. Türkiye'nin son dönemlerdeki favorisi, açık ara Kadın Milli Voleybol Takımı.

Aslına bakacak olursak her iki maç da fazlasıyla önemliydi. Zira voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası, futbol takımımız ise Dünya Şampiyonası için mücadele etmişti. Ancak vatandaşlar, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın maçına Filenin Sultanları'nın yarısı kadar ilgi gösterdiler. Bunun nedeni ise tahmin edebileceğiniz üzere A Milli Futbol Takımı'nın son dönemde üst üste almış olduğu başarısız sonuçlardı...

Türkiye-Karadağ maçının reyting skoru, 26,77 puanda kaldı

Televizyonlarda yayınlanan programlara dair izlenme sayılarını paylaşan Somera'ya göre 31 Ağustos'ta Filenin Sultanları'nın Polonya'yla karşılaştığı maçın reyting skoru, 50,77 puandı. Bundan hemen bir gün sonra, yani 1 Eylül'de ise A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile karşı karşıya geldi. Somera'ya göre Türkiye-Karadağ maçının reyting skoru, 26,77 puanda kaldı. Üstelik FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı isimli yerli dizi bile milli futbol maçından daha çok izlenmişti. Filenin Sultanları ise zirveyi kimseye bırakmadı.

Somera'nın paylaştığı veriler, performansıyla göğsümüzü kabartan Kadın Milli Voleybol Takımı'nın eskisine kıyasla çok daha fazla ilgi gördüğünün açık bir göstergesi. Her ne kadar bazı kesimler, yakın bir geçmişte kadın sporcularımıza karşı hiç de hoş olmayan bir tutum sergilemiş olsalar da vatandaşlar, Filenin Sultanları'na hak ettikleri ilgiyi fazlasıyla gösteriyorlar. Ancak bu durumun; Türkiye'de voleybolun popülerlik konusunda futbolu geçtiği anlamına gelmediğini de hatırlatmış olalım...