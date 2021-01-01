Samsung, yaklaşmakta olan kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Pro'yu internet sitesine ekledi. Destek sayfası içine eklenen kablosuz kulaklık, Samsung'un yeni kablosuz kulaklığını resmen doğruluyor. Aktif gürültü engelleme özelliğine sahip ürünün, Galaxy S21 ailesiyle duyurulması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yaklaşmakta olan kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Pro'nun bazı özellikleri ile fiyatının açığa çıktığından bahsetmiştik. 14 Ocak'ta düzenlenecek ve Galaxy S21 ailesi ortaya koyacak bir etkinlikte duyurulması beklenen kulaklıklar şimdi, Samsung'un Türkiye'deki internet sitesine resmen eklendi.

Samsung'un yakın bir gelecekte duyuracağı Galaxy Buds Pro, artık bir sır olmaktan çıkmış durumda. Zira Samsung'un internet sitesine eklenen bilgiler, bu kablosuz kulaklığın varlığını resmen doğruluyor. Her ne kadar söz konusu listeleme bu kablosuz kulaklığın tasarımını ve özelliklerini sunmuyor olsa da bu özellikler zaten ortaya çıktığından, kullanıcılar için pek de bir şey ifade etmiyor.

İşte Samsung'un internet sitesine eklenen Galaxy Buds Pro sayfası

Samsung, Galaxy Buds Pro'yu resmi destek sayfası içine ekledi. Şirket, bu sayfada ürün görselini de normalde listeliyor. Ancak Galaxy Buds Pro için oluşturulan sayfada, bu kablosuz kulaklığın görüntüsüne yer verilmiyor. Neyse ki bu da zaten çok öncelerden gün yüzüne çıkmıştı.

Samsung Galaxy Buds Pro işte böyle görünecek

Samsung Galaxy Buds Pro'nun en önemli özelliği, sahip olduğu aktif gürültü engelleme özelliği olacak. Galaxy S20 ailesiyle birlikte piyasaya sürülen Galaxy Buds+'ın pasif gürültü önleme özelliği bile kullanıcıları mest ederken, Galaxy Buds Pro selefinden çok daha fazlasını sunacak. NFC, SmartThings Find uyumluluğu, USB Type-C bağlantı noktası, hızlı şarj ve kablosuz şarj gibi özelliklere sahip olması beklenen kablosuz kulaklığın, 199 dolar (yaklaşık 1.500 TL + vergiler) karşılığında satılacağı ifade ediliyor. Bu fiyat, Samsung'un AirPods Pro'yla müthiş seviyede rekabet edecek bir ürün hazırladığını gözler önüne seriyor.