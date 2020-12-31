Samsung'dan Galaxy S21 Ailesi İçin Tanıtım Videosu

Samsung, Galaxy S21 ailesine atıfta bulunan bir tanıtım videosu yayınladı. Yayınlanan video, şirketin yaklaşan amiral gemisi telefonlarıyla ilgili bir detay vermezken, Galaxy S ailesinin bugüne dek nasıl evrimleştiğini gözler önüne seriyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonu Galaxy S21 için yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Yayınlanan video, şirketin Galaxy S serisini nasıl evrimleştirdiğini gösterirken, yeni telefonla ilgili ne yazık ki hiçbir bilgi sunmuyor. Ancak Samsung'un etkinliği gün geçtikçe yaklaşıyor. Haliyle çok kısa bir süre sonra, bu telefonun tüm özelliklerini zaten öğrenmiş olacağız.

Samsung'un amiral gemisi ailesi, piyasaya ilk sürüldüğü yıllardan beri oldukça popülerdi. İlk kez 2010 yılında tanıştığımız Galaxy S, dönemin şartlarına göre en iyi özelliklere sahip modellerden bir tanesiydi. Yıllar geçtikçe hem tasarım hem de sunduğu özellikler açısından gelişen telefonlar, Galaxy S5 ile de su geçirmezlik özelliği kazanmıştı. İşte Samsung'un paylaştığı yeni tanıtım videosu, tüm bunları yeniden hatırlamamızı sağlıyor.

Samsung Galaxy S21, çok büyük ihtimalle 14 Ocak'ta duyurulacak

Samsung, Galaxy S21 ailesinin ne zaman duyurulacağına dair resmi bir açıklama yapmadı. Ancak bu tanıtım etkinliğinin 14 Ocak'ta gerçekleştirileceğine dair çok ciddi sızıntılar var. Şayet bu sızıntılar gerçek olur ve Samsung, 14 Ocak'ta bir etkinlik düzenlerse, bu etkinlik kapsamında 3 modelle tanışacağız. Bu modeller Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra olarak karşımıza çıkacak.

Samsung, her yeni Galaxy S serisi telefonda çıtayı biraz daha yükseltti. Bu bağlamda Galaxy S20 ailesi, pek çok eleştirmen ve Samsung hayranı tarafından da tam not almıştı. Haliyle Galaxy S21 ailesi de bu geleneği sürdürecek gibi görünüyor. Ancak net olan bir şey varsa o da Türkiye gibi pazarlarda satılacak modellerde kullanılacak yeni nesil Exynos işlemciler. Ortaya çıkan istatistikler ve diğer bilgiler, yeni nesil Exynos işlemcilerin Qualcomm'un en son amiral gemisi telefon işlemcileriyle ciddi bir rekabet içine gireceğini gözler önüne seriyor. Tüm bunlar, önümüzdeki birkaç ay içerisinde netleşmiş olacak.

Samsung'un Galaxy S21 ailesi için hazırladığı tanıtım videosu ise şöyle