Samsung'un merakla beklenen amiral gemisi serisi Galaxy S25 için üretilen üçüncü parti kılıflar ortaya çıktı.

Samsung'un en yeni amiral gemisi serisi olacak olan Galaxy S25 serisinin kılıfları ortaya çıktı ve bu sayede serideki telefonların tasarımlarına dair aşağı yukarı çıkarım yapabiliyoruz.

Merakla beklenen Galaxy S25 serisine dair son dönemde söylentiler oldukça arttı. En son Galaxy S25 Ultra modelinin sızdırılan tasarımının yanı sıra Samsung'un artık bazı telefonlarından 'Galaxy' adını kaldıracağını sizlere aktarmıştık.

Bugün ortaya çıkan yeni sızıntı ise Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra için üçüncü parti firmaların hazırladığı silikon kılıflar üzerine. Kılıflar serideki yeni telefonların genel tasarımlarını gözler önüne seriyor ve S25 ve S25+ ile S25 Ultra arasında hâlâ bariz bir fark olacağını görebiliyoruz.

Samsung Galaxy S25 serisi nasıl görünecek?

Ayrıca daha önce sayısız kez söylendiği ve sızıntılarda ortaya çıktığı üzere Galaxy S25 Ultra modeli yuvarlatılmış köşelere sahip olacak ve bir önceki model Galaxy S24 Ultra'ya kıyasla çentikli köşelerinden vazgeçilecek.

Telefonların kasasındaki kamera kısımları ise Samsung'un Galaxy S25 ve S25+ için önceki modellerdeki gibi aynı dikey hizalanmış ünite ile geleceğini görebiliyoruz. Ultra'da ise ekstra bir kamera için yer var.

Konuyla ilgili son söylentilere göre Galaxy S25 serisi Snapdragon 8 Elite işlemci ile birlikte gelecek. Galaxy S25 Ultra'nın çerçevesi ise bir kez daha titanyum olacak. Standart modeller ise aliminyum ile devam edecek.

Şimdilik Galaxy S25 serisine dair sızıntılar bunlarla sınırlı. Peki sizin seriden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.