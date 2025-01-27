Galaxy Z Flip 7’nin kamera özellikleri ortaya çıktı. Z Flip 6 ile neredeyse aynı olan kamera donanımı büyük bir yenilik sunmuyor fakat yazılım tabanlı iyileştirmelerin gelmesi bekleniyor.

Samsung, Galaxy S25 serisini tanıttıktan sonra gözler bir sonraki katlanabilir telefonlarına çevrildi. Samsung'un bir sonraki katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 7’nin kamera özellikleri belli oldu. Sızdırılan bilgilere bakılırsa yeni modelin kamera özellikleri önceki modelle neredeyse aynı.

Galaxy Z Flip 7’nin kamera özellikleri netlik kazandı. Galaxy Z Flip 7, 50 MP çözünürlük sunan ana kamera, 12 MP ultra geniş açı kamera ve 10 MP ön kamera ile donatılmış durumda. Ancak bu özellikler geçtiğimiz yıl tanıtılan Z Flip 6 modeliyle neredeyse birebir aynı.

Galaxy Z Flip 7 kamera özellikleri

Sensörlerde herhangi bir değişiklik yapılmış olabileceğine dair bir bilgi bulunmamakla birlikte, raporda telefoto ya da ekran altı kamera gibi donanımsal yeniliklerin de yer almadığı ifade ediliyor. Samsung, katlanabilir cihazlarda donanımsal yeniliklerden çok yazılım tabanlı kamera iyileştirmelerine yönelmiş gibi görünüyor. Görüntü işleme süreçlerini optimize etmeyi ve yapay zekâ destekli kamera özellikleriyle kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedefliyor.

Galaxy S25 serisinde kullanılan ProVisual Engine teknolojisinin Z Flip 7’de de yer aldığı belirtildi. Bunun yanı sıra, “En İyi Yüz” gibi yapay zekâ destekli fotoğraf özelliklerinin de bu modelle birlikte sunulması bekleniyor. Donanım tarafında önemli bir yenilik olmaması, cihazın fotoğraf ve video performansında büyük bir fark yaratmayabilir.

Ancak Samsung’un yazılım desteğiyle bu durumu telafi etmeye çalıştığı ifade edildi. Exynos 2500 işlemciden güç alacak cihazın, yapay zekâ destekli özellikleriyle bu eksiklikleri ne ölçüde gidereceği ise merak konusu oldu. Cihaz hakkında daha fazla detayın, lansman tarihi yaklaştıkça netleşmesi bekleniyor.