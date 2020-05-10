Yeni Batman Oyununun Çıkış Tarihi Hakkında Yeni İddia

Batman Arkham serisini yeniden başlatacak oyun için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Kısa süre önce geliştirildiği doğrulanan oyun için bu kez bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre oyun 12 Mayıs’ta, yani 2 gün sonra tanıtılacak.

DC evreninin en sevilen süper kahramanları arasında yer alan Batman, daha önce sayısız oyunda yer aldı. Kısa süre önce yeni bir Batman oyununun geliştirildiği doğrulandı. Ortaya çıkan son bilgilere göre ise oyun beklenenden daha önce tanıtılacak.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle oyun endüstrisi de önemli ölçüde etkilendi. Oyunların tanıtımının yapıldığı pek çok fuar iptal edildiği için yeni oyunların duyurusunda bazı aksaklıklar meydana geldi. Tüm bu iptal kararları arasında oyun firmalarının odaklanacağı tek yer Summer Game Fest olacak gibi görünüyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre Batman Arkham City, 12 Mayıs’ta Summer Game Fest kapsamında tanıtılacak.

Oyun hakkında gelen bir diğer bilgi ise yeni oyun Batman Arkham serisinin hikayesini yeniden başlatacak. Elbette şu an için tüm bilgilerimiz bunlarla sınırlı. Yeni oyun 12 Mayıs’ta tanıtılır mı? Tanıtılınca ne zaman çıkar? Tüm bunları öğrenmek için biraz daha beklememiz gerekiyor.

Summer Game Fest’te hangi firmalar olacak?

Summer Game Fest, özellikle iptal edilen E3’ün yokluğunda firmaların yeni oyunlarını tanıtmaları için en iyi yer olacak. Bu festivalde PlayStation, Xbox, Steam gibi platform destekli büyük yayıncıların yanı sıra Activision, Bethesda, CD Projekt RED, EA, WB Games, Square Enix gibi firmalar da oyunlarını tanıtacak.

Summer Game Fest de nereden çıktı?

Summer Game Fest, dijital video oyunu etkinliği dönemi olarak karşımıza çıktı. Dönemi diyoruz, çünkü festival Mayıs ile Ağustos ayları arasında gerçekleşecek. Tek bir günden ziyade firmaların bu süreçte tanıttığı tüm oyunların toplandığı bir yer olacak kendisi. Özellikle E3 ve Gamescom gibi etkinliklerden boşalan alanı doldurması için ortaya çıkan bu festival, pek çok oyunun tanıtılmasını sağlayacak gibi görünüyor.