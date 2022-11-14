Google Developer Groups (GDG) İzmir tarafından düzenlenen GDG DevFest Izmir ’22, bu sene 17 Aralık 2022’de gerçekleşecek.

Mobil (Android/iOS) ve Web Teknolojileri, Yapay Zeka, Bulut Teknolojileri, IoT, Oyun Geliştirme gibi konuların ele alındığı GDG DevFest Izmir’in 2022 takvimi belli oldu. GDG İzmir tarafından düzenlenen etkinlik, 17 Aralık 2022 Cumartesi günü Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçeklşecek.

Her yıl, İstanbul ve İzmir olmak başta üzere civar illerden de yoğun katılımın gerçekleştiği etkinliğe bu yıl 1500’ü aşkın kişinin katılması bekleniyor. Etkinlik kapsamında yer alan ana konular; Mobil (Android/iOS) ve Web Teknolojileri, Yapay Zeka, Bulut Teknolojileri, IoT, Oyun Geliştirme ve bu alanlarda yaşanan gelişmelerden olacak.

Alanında uzman kişilerden bilgilendirici - eğitici konuşmalar ve uygulama oturumlarının yanı sıra, katılımcılar aynı zamanda etkinlik süresince devam edecek olan çeşitli oyun ve bulmacaları çözerek hediyeler kazanma fırsatı yakalayabilecek.

GDG DevFest Izmir ’22 indirimli biletleri tükeniyor!

Sınırlı sayıda satışa sunulan indirimli biletlerin yanı sıra etkinliğe .edu uzantılı email adresi ile kayıt yaptıran ilk 500 öğrenciye ücretsiz bilet de verilecek.

Etkinlik hakkında daha fazla bilgi edinmek ve size uygun bileti satın almak için websitesini ziyaret edebilirsiniz.

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