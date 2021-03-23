Geçtiğimiz Hafta Vaka Oranı En Çok Artan ve Azalan İller

Twitter üzerinden yeni bir açıklama paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta vaka oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı. Bakan Koca, bir kez daha vatandaşları tedbirlere uymaya davet etti.

13-19 Mart tarihleri arası “İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı” haritasının paylaşılması ve 81 ilden oluşan Türkiye’de düşük risk seviyesinde yalnızca 1 ilin kalmasıyla birlikte vatandaşları koronavirüs tedbirlerine uymaya davet eden çağrıların sayısı da iyiden iyiye artmış durumda.

Salgının ilk gününden bu yana vatandaşları “temizlik, maske, mesafe” olarak özetlenen koronavirüs tedbirlerine uymaya davet eden Sağlık Bakan Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden gerçekleştirdiği yeni paylaşım ile son bir haftada vaka görülme oranı en fazla artan ve azalan illeri açıkladı.

Sağlık Bakanı: Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir

Bakan Koca’nın açıklamalarına göre Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan; 13-19 Mart tarihleri arasında 100.000 nüfusta vaka görülme oranı en çok artan iller oldu. Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur ise yine 100.000 nüfusta vaka görülme oranı en çok azalan iller olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca, söz konusu paylaşımını “Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir” ifadeleriyle sonlandırdı. Bu arada vaka sayılarında patlama yaşanmasına rağmen hastanelerde yoğunluk oluşmaması nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs risk haritasındaki kriterleri değiştirmeyi planladığı yönünde bazı iddialar bulunduğunu da aktaralım.