Ford’un Haziran 2026 fiyat listesi yayımlandı. Listede 2024, 2025 ve 2026 model yılı araçlar birlikte yer alırken, Yeni Puma 1.897.100 TL’den başlıyor. Elektrikli Puma Gen-E, Capri ve Explorer BEV modelleri de güncel listede öne çıkıyor.

Ford, Haziran 2026 dönemi için geçerli güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Markanın listesinde Yeni Puma, Kuga, Focus, Puma Gen-E, Journey Courier, Capri, Explorer BEV, Puma ST, F-150 ve Edge gibi modeller yer alıyor.

Bu içerikte Ford’un Haziran 2026 fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve kampanyalı fiyat bilgilerini bir araya getirdik. Listede 2024, 2025 ve 2026 model yılı araçlar bulunduğu için aynı modelin farklı yılları ayrı ayrı gösterildi.

Ford fiyat listesi - Haziran 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı Yeni Puma (2026) 2.131.500 TL - Yeni Puma (2025) 1.897.100 TL - Kuga (2026) 2.740.000 TL - Kuga (2025) 2.585.600 TL - Yeni Journey Courier (2026) 2.551.000 TL - Yeni Journey Courier (2025) 2.324.800 TL - Puma Gen-E (2026) - 2.158.700 TL Puma Gen-E (2025) - 1.976.500 TL Yeni Journey Courier BEV (2026) 2.319.200 TL - Yeni Journey Courier BEV (2025) 2.230.400 TL - Focus (2025) - 2.720.500 TL Capri (2026) 3.164.300 TL - Capri (2025) 2.431.700 TL - Explorer BEV (2026) - 2.133.900 TL Explorer BEV (2025) - 2.031.700 TL Puma ST (2026) 2.732.100 TL - Puma ST (2025) 2.323.600 TL - F-150 (2025) - 7.924.600 TL Edge (2024) - 3.956.900 TL

Yeni Puma fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, Benzin/Hibrit Titanium, 7 İleri Otomatik (2026) 2.131.500 TL - SUV, 1.0L EcoBoost 155PS, Benzin/Hibrit ST-Line X, 7 İleri Otomatik (2026) 2.359.500 TL - SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, Benzin/Hibrit Titanium, 7 İleri Otomatik (2025) 1.897.100 TL - SUV, 1.0L EcoBoost 155PS, Benzin/Hibrit ST-Line X, 7 İleri Otomatik (2025) 2.138.700 TL -

Yeni Puma, Ford’un kompakt SUV sınıfındaki şehir odaklı modellerinden biri olarak listede yer alıyor. Benzinli hibrit motor yapısı ve otomatik şanzıman seçeneğiyle günlük kullanımda pratiklik arayan kullanıcılara hitap eden modelde 2025 ve 2026 model yılı fiyatları birlikte sunuluyor.

Yeni Puma opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kuga fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, Benzin Titanium, 8 İleri Otomatik (2026) 2.740.000 TL - SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, Benzin Active X, 8 İleri Otomatik (2026) 3.116.700 TL - SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, Benzin ST-Line X, 8 İleri Otomatik (2026) 3.404.200 TL - SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, Benzin Titanium, 8 İleri Otomatik (2025) 2.585.600 TL - SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, Benzin Active X, 8 İleri Otomatik (2025) 3.026.300 TL - SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, Benzin ST-Line, 8 İleri Otomatik (2025) 3.116.700 TL - SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, Benzin ST-Line X, 8 İleri Otomatik (2025) 3.305.300 TL -

Kuga, Ford’un SUV ürün gamında daha geniş aile kullanımı ve konfor beklentilerine hitap eden modellerinden biri. Haziran 2026 listesinde hem 2025 hem de 2026 model yılıyla yer alan araç, benzinli motor ve 8 ileri otomatik şanzıman kombinasyonuyla sunuluyor.

Kuga opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Yeni Journey Courier fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, Benzin Deluxe, 6 İleri Manuel (2026) 2.551.000 TL - Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, Benzin Titanium, 7 İleri Otomatik (2026) 3.038.400 TL - Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, Benzin Deluxe, 6 İleri Manuel (2025) 2.324.800 TL - Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, Benzin Titanium, 7 İleri Otomatik (2025) 2.922.000 TL -

Yeni Journey Courier, kombi gövde yapısı ve pratik kullanım odaklı karakteriyle listede yer alıyor. Benzinli motorla sunulan model, manuel ve otomatik şanzıman seçenekleriyle hem günlük kullanım hem de geniş iç hacim beklentisi olan kullanıcılar için konumlanıyor.

Yeni Journey Courier opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Puma Gen-E fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat SUV, 123 kW, Elektrik Premium, Otomatik (2026) - 2.158.700 TL SUV, 123 kW, Elektrik Premium, Otomatik (2025) - 1.976.500 TL

Puma Gen-E, Ford’un tamamen elektrikli kompakt SUV seçeneklerinden biri olarak fiyat listesinde yer alıyor. Premium donanım ve otomatik şanzıman yapısıyla sunulan modelde 2025 ve 2026 model yılı seçenekleri kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla listeleniyor.

Puma Gen-E opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Yeni Journey Courier BEV fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Kombi, 100 kW, Elektrik Titanium, Otomatik (2026) 2.319.200 TL - Kombi, 100 kW, Elektrik Titanium, Otomatik (2025) 2.230.400 TL -

Yeni Journey Courier BEV, model ailesinin tamamen elektrikli versiyonu olarak listede ayrı bir seçenek oluşturuyor. Kombi gövde yapısı ve elektrikli motoruyla şehir içi kullanımda pratiklik arayan kullanıcılar için alternatif sunan model, Titanium donanımıyla satışta.

Yeni Journey Courier BEV opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Focus fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel Yeni Titanium Stil, 8 İleri Otomatik (2025) - 2.720.500 TL Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel Yeni Titanium X, 8 İleri Otomatik (2025) - 2.859.900 TL

Focus, Ford’un sedan gövde tipindeki dizel motorlu seçeneklerinden biri olarak Haziran 2026 listesinde 2025 model yılıyla yer alıyor. Otomatik şanzıman ve iki farklı donanım seçeneğiyle sunulan model, kompakt sedan arayan kullanıcılar için konumlanıyor.

Focus opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Capri fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat SUV, 125 kW, Elektrik Premium, Otomatik (2026) 3.164.300 TL - SUV, 250 kW AWD, Elektrik Premium, Otomatik (2026) 4.266.600 TL - SUV, 125 kW, Elektrik Premium, Otomatik (2025) 2.431.700 TL - SUV, 250 kW AWD, Elektrik Premium, Otomatik (2025) 4.063.100 TL -

Capri, Ford’un elektrikli SUV ürün gamında sportif tasarım çizgisiyle konumlanan modellerinden biri. Haziran 2026 listesinde 2025 ve 2026 model yılı seçenekleriyle yer alan araç, 125 kW ve 250 kW AWD motor seçenekleriyle sunuluyor.

Capri opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Explorer BEV fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat SUV, 125 kW, Elektrik Premium, Otomatik (2026) - 2.421.100 TL SUV, 250 kW AWD, Elektrik Premium, Otomatik (2026) - 4.155.500 TL SUV, 125 kW, Elektrik Select, Otomatik (2026) - 2.133.900 TL SUV, 125 kW, Elektrik Premium, Otomatik (2025) - 2.305.100 TL SUV, 250 kW AWD, Elektrik Premium, Otomatik (2025) - 3.957.300 TL SUV, 125 kW, Elektrik Select, Otomatik (2025) - 2.031.700 TL

Explorer BEV, Ford’un tamamen elektrikli SUV modellerinden biri olarak geniş iç hacim ve elektrikli sürüş karakterini bir araya getiriyor. Haziran listesinde Select ve Premium donanım seçenekleri bulunurken, 2025 ve 2026 model yılı araçlar kampanyalı fiyatlarla gösteriliyor.

Explorer BEV opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Puma ST fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat SUV, 1.0L EcoBoost 160PS, Benzin/Hibrit ST, 7 İleri Otomatik (2026) 2.732.100 TL - SUV, 1.0L EcoBoost 160PS, Benzin/Hibrit ST, 7 İleri Otomatik (2025) 2.323.600 TL -

Puma ST, Puma ailesinin daha sportif karakterli versiyonu olarak listede yer alıyor. Benzinli hibrit motor ve otomatik şanzımanla sunulan model, kompakt SUV gövdesini daha dinamik bir donanım seviyesiyle tercih etmek isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

Puma ST opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

F-150 fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Supercab, 2.7L EcoBoost, Benzin XLT, 10 İleri Otomatik (2025) - 8.623.900 TL Supercab, 2.7L EcoBoost, Benzin STX, 10 İleri Otomatik (2025) - 7.924.600 TL

F-150, Ford’un büyük pick-up karakterini Türkiye fiyat listesine taşıyan modellerinden biri. 2025 model yılıyla listelenen araç, 2.7 litrelik EcoBoost benzinli motoru ve 10 ileri otomatik şanzımanıyla yüksek fiyat bandında konumlanıyor.

F-150 opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Edge fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat SUV, 2.0L EcoBoost 254PS, Benzin Titanium, 8 İleri Otomatik (2024) - 4.656.200 TL SUV, 2.0L EcoBoost 254PS, Benzin SEL, 8 İleri Otomatik (2024) - 3.956.900 TL

Edge, Ford Store tarafında yer alan büyük SUV seçeneklerinden biri olarak listede 2024 model yılıyla bulunuyor. Benzinli motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla sunulan model, geniş gövde yapısı ve üst sınıfa yakın SUV karakteriyle dikkat çekiyor.

Edge opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: Ford Türkiye