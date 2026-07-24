Primate Labs, Geekbench 7’yi Android, iOS, Windows, macOS ve Linux için yayımladı. Yeni sürüm; işlemci ve ekran kartı testlerini günlük kullanıma daha yakın senaryolarla yenilerken yapay zekâ, görüntülü görüşme, medya işleme ve çok çekirdek ölçümlerinde dikkat çeken değişiklikler getiriyor.

Telefon ya da bilgisayar karşılaştırırken karşınıza mutlaka çıkan Geekbench, üç yılı aşkın bir aranın ardından yeni ana sürümüne kavuştu. Geekbench 7 adıyla yayımlanan sürüm, arayüz tarafında büyük bir değişiklik yapmıyor ancak cihazların performansını ölçen testlerin arka planını neredeyse baştan sona yeniliyor.

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Buradaki en önemli değişiklik, yalnızca sentetik puan üretmek yerine gerçek hayatta yaptığımız işlemlere daha çok benzeyen senaryoların kullanılması. Yani video görüşmeleri, içerik tüketimi, oyunlar ve yapay zekâ destekli görevler artık puanlara daha doğrudan etki ediyor. Bu da eski sonuçlarla yeni puanları kıyaslarken dikkatli olmanız gerektiği anlamına geliyor.

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Günlük kullandığımız uygulamalar artık testlerin merkezinde

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Geekbench 7 ile işlemci testlerine ses ve video kodlama, kod çözme ve medya işleme gibi yeni görevler eklendi. Örneğin AV1 ile ekran paylaşımı videosu hazırlamak, Opus ile konuşma ve müzik sıkıştırmak ya da Whisper modeliyle canlı altyazı üretirken görüntüyü oynatmak artık testin bir parçası. Kısacası ölçümler, günlük kullanıma çok daha yakın.

Çok çekirdek testi de önemli ölçüde elden geçirildi. Gerçek hayatta tek iş parçacığıyla çalışan bir görev, sırf daha yüksek skor üretmek için artık zorla çok çekirdekli hâle getirilmiyor. Bu nedenle HTML5 tarayıcı testi paketten çıkarılırken oyun fiziği, fotoğraf düzenleme ve dosya arşivleme gibi iş yükleri daha güncel yöntemlerle yeniden hazırlanıyor.

Ekran kartı testlerinde yapay zekâ dönemi başlıyor

GPU tarafında ise yapay zekâ çok daha görünür hâle geliyor. Yüz takibiyle gerçek zamanlı filtre uygulama, görüntüleri yapay zekâyla büyütme ve görüntülü görüşmelerde arka planı bulanıklaştırma gibi işler artık doğrudan ölçülüyor. RAW fotoğraf işleme, renk tablosu kullanımı, ışın izleme benzeri hesaplamalar ve akışkan simülasyonu da test kapsamına eklenmiş durumda.

NVIDIA ekran kartı kullananlar için dikkat çeken yeniliklerden biri de CUDA desteği. Geekbench 7, böylece OpenCL, Vulkan ve Metal’in yanına CUDA’yı da ekliyor. Bu değişiklik sayesinde NVIDIA GPU’ları, profesyonel yazılımlar ve yapay zekâ araçlarında sık kullanılan kendi programlama altyapısıyla test edilebilecek. Farklı platformları karşılaştırmak da daha anlamlı hâle gelecek.

Daha büyük dosyalar cihazların gerçek gücünü gösterecek

Primate Labs, yeni nesil cihazları gerçekten zorlayabilmek için testlerde kullanılan veri setlerini de büyüttü. Dosya sıkıştırma bölümü artık kaynak kodu, nesne kodu ve metin belgeleri gibi daha farklı içerikleri barındırıyor. PDF görüntüleme testinde ise haritalar, teknik dokümanlar ve akademik çalışmalar gibi daha karmaşık dosyalara yer veriliyor.

Geekbench 7; Android, iOS, Windows, macOS ve Linux için yayımlandı ve kişisel kullanımda ücretsiz olmaya devam ediyor. Pro sürüm için 6 Ağustos’a kadar yüzde 20 indirim sunuluyor. Ancak en kritik nokta şu: Geekbench 6 ile Geekbench 7 puanlarını doğrudan karşılaştırmamalısınız. Sağlıklı bir kıyaslama için tüm cihazların aynı sürümde test edilmesi gerekiyor.