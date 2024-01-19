''Değişim istiyorsanız, sebeplerini yaratın'' demiş Dalai Lama. ''Geleceğin meslekleri neler olacak?'' diye düşündüğümüzde de değişmek için bazı sebepler aslında çoktan ortaya çıkmış bile.

Teknolojinin ilerlemesi, yapay zekâ, uzay keşifleri, sürdürülebilirlik ve sağlık sektöründeki gelişmeler gibi faktörlerle şekillenen meslek tanımları görüyoruz artık.

Geleneksel iş rollerinin önemli ölçüde değişeceği ve bunun sonucunda ortaya belki de bugüne kadar hiç duymadığımız mesleklerin çıkacağı da bilinen bir gerçek. Biz de yapay zekâya gelecekte hangi mesleklerin popüler olacağını sorduk. Verdiği yanıtlardan bazıları sizi gerçekten şaşırtabilir. Hâlihazırda hayatımızda olanlardan tutun, hiç duymadığınız mesleklerle de karşılaşacaksınız.

Yapay zekâya göre geleceğin meslekleri nelerdir?

Yapay zekâ etik danışmanı

Uzay turizmi rehberi

Sürdürülebilir enerji teknisyeni

Genetik danışmanlık

Robotik bakım teknikeri

Sanal gerçeklik deneyim tasarımcısı

Biyomimetik mühendis

Veri gizliliği uzmanı

Şehir tarım uzmanı

Yapay zekâ da kendisinin denetlenmesi gerektiğinin farkında: yapay zekâ etik danışmanı

''Geleceğin meslekleri nelerdir?'' sorusu sorulduğunda akla ilk gelenlerden biri yapay zekâ (AI) etik danışmanı oluyor. Aslında gidişatı düşündüğümüz zaman buna çok fazla şaşırmıyoruz. Yapay zekâ, kullanımı yaygınlaştıkça ileride kendisi için de bir denetim mekanizmasının gelişeceğinin farkında.

Ona göre bu meslek, yapay zekâ algoritmalarının adil, şeffaf ve ön yargısız olmasını denetlemek, AI’ın insanlar üzerinde olası potansiyel etkilerini değerlendirmek ve AI projelerinin insan haklarına ve toplumsal değerlere uygun bir şekilde entegre edilmesi gibi görevleri içeriyor.

Elon Musk bunu beğendi: uzay turizmi rehberi

Günümüzün turizm şirketlerinin bile şimdiden yatırım yapmasını önerdiğimiz uzay turizmi sektörü, gelecekte oldukça önemli bir yere sahip olacak gibi duruyor. Bu muhteşem yolculuğa gitme şansını yakalayan yolculara uzay yolculukları sırasında eşlik eden ve onlara yolculuk boyunca tüm güvenlik prosedürleri hakkında bilgi veren bir meslek dalına da ihtiyaç duyulacağı çok açık. Bu meslek sahibi kişinin uzay tarihi ve astronomi hakkında geniş bilgilere sahip olmasını bekleniyor.

Önemi gittikçe daha da artan: sürdürülebilir enerji teknisyeni

Yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyacımız ve bu alana yapılan yatırımlar giderek artıyor. Hâliyle gelecek yıllarda bir ''sürdürülebilir enerji teknisyeninine'' ihtiyacımız olacağı aşikâr. Yapay zekânın tahminine göre bu meslek, elektrik, mekanik ve enerji sistemleri üzerine uzmanlaşmayı gerektiriyor. Görev tanımları ise yüksek tepelere yerleştirilen rüzgar türbinlerinden bileceğiniz yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili tüm kurulum, bakım ve onarım gibi işleri üstlenmek.

Genetikle aktarılan hastalıkların azaltılmasını amaç edinen genetik danışmanlık

Günümüzde de birçok çalışmaya konu olan genetik bilimle ilgili ilerleyen yıllarda da pek çok yenillik bizi bekliyor. ChatGPT’ye göre genetik danışmanlar, tıp alanındaki uzmanlarla birlikte çalışmalar yürüterek, genetik aracılığıyla aktarılan hastalıkların tanısı ve tedavisi noktasında rehberlik sağlayacak.

''Bu robotun motoru inecek, başka yolu yok.'': robotik bakım teknikeri

Gelecekte sanayideki ustaların işleri şekil değiştirebilir çünkü üretimde kullanılan robotlaşma arttıkça bunların bakım-onarım ihtiyaçları da sıklaşacak. Elektronik, mekatronik ve otomasyon sistemleri hakkında uzmanlaşması gereken robotik bakım teknikerleri, endüstriyel üretim tesislerinde, otomasyon sistemlerinde veya robotik teknolojilerinin kullanıldığı alanlarda görev alabilecek.

Ayrıca robotların verimliliğini artırmak adına çeşitli yazılım güncellemelerini de takip etmeleri gerekecek. Kim bilir, belki o zaman da temiz bir format her şeyi çözer.

Sanal dünyamızı dizayn edecek bir mimar gibi düşünün: sanal gerçeklik deneyim tasarımcısı

Hani şu AVM’lerde kurulan sanal gerçeklik istasyonları var ya, eminiz bu meslek onların çok hoşuna gidecek. ''Sanal gerçeklik deneyim tasarımcısı'', sanal gerçeklik teknolojisiyle günümüzde yavaş yavaş yapılmaya başlanan interaktif ve sürükleyici deneyimler oluşturmak için çalışacaklar. Yani özetle sanal dünyalarımızı dizayn edecek kişiler onlar olacak. Üstelik bunu internet ortamında verdiğimiz etkileşimlere ve ilgilendiğimiz konulara göre yapacaklar. Aslında bu durum çok alışık olmadığımız bir şey değil, Instagram keşfetinize göz atmanız yeterli.

Ya hayvanlar telif hakkı davaları açarsa?: biyomimetik mühendis

Aslında son dönemde adından sıkça söz ettiren bir meslek biyomimetik mühendisliği. Temel amaçları doğaki sistemleri ve organizmaları inceleyerek elde ettikleri çıkarımları biyoloji, fizik, kimya ve mühendislik bilgileriyle birlikte hayatımıza entengre etmek. Örneğin, kuşların kanat yapılarını inceleyerek ve bundan ilham alarak daha verimli uçak kanatları tasarlamak veya oldukça hassas gözlere sahip olan böcekleri inceleyerek daha hassas kameralar geliştirmek.

Yapay zekânın bu mesleğin gelecekte de çok önemli olacağı tahmini bizi pek şaşırtmıyor. Doğaya ve canlılara zarar vermediğimiz sürece gerçekten heyecan verici gelişmeler.

Çağımızın göz ardı edilemez ihtiyacı: veri gizliliği uzmanı

Twitch skandalı, Yemeksepepeti veri sızıntısı gibi konuları düşünün… Evet, teknolojinin sağladığı kolaylıklar, günlük hayatımızın vazgeçilmezlerinden. Kredi kartı bilgimizi sadece birkaç tuşlamayla girerek kilometrelerce uzaktaki bir yerden kapımıza sipariş verebiliyoruz mesela. Ancak gizli kalması gereken bu bilgiler de internet korsanları için bir ''siber saldırı hedefi'' hâline geliyor. Yani yine kilometrelerce uzaktaki ancak kötü niyetli bir kişi siz çayınızı yudumlarken bilgilerinizi ele geçirebiliyor. O nedenle önemi katlanarak artacak bir meslek dalı ''veri gizliliği uzmanı''.

Yapay zekâya göre bu meslekle uğraşacak kişilerin sadece bilgi teknolojileri ve güvenlik politikaları hakkında bilgi sahibi olması yeterli değil, hukuk alanında da uzmanlaşmaları gerekiyor.

Şehir tarım uzmanı: Geleceğe dair umutlarımızı biraz daha ''yeşerten'' bir tahmin

Çünkü yapılaşma arttıkça doğayı ve yeşili unutur hâle gelmiştik. Zamanla bizim yok ettiklerimiz yine bizim en büyük ihtiyacımız olacağı için şehir tarım uzmanına ihtiyaç duyuyoruz diye düşünmüş olabilir ChatGPT.

Ona göre şehir tarım uzmanları, şehir içinde tarımı geliştirmek ve toplumu doğayla daha iç içe, tarıma odaklı yaşamaya teşvik etmek için çalışacak. Bu kişiler tarım, çevre bilimleri ve benzer alanlarda uzmanlaşmış olacak.

Yapay zekâyla geleceğin meslekleri hakkında yaptığımız sohbetin sonuna geldik.

Kim bilir, ailelerimizin ''Benim çocuğum doktor/mühendis oldu.'' şeklindeki övünme cümleleri, belki de uzak olmayan bir gelecekte ''Benim çocuğum veri bilimci/şehir tarım uzmanı oldu.' şeklinde değişecek.

Dalia Lama’nın ''Değişim istiyorsanız, sebeplerini yaratın.'' sözünden bahsetmiştik girişte. Gelecekte veri gizliliği uzmanlarına, şehir tarım uzmanlarına ihtiyaç duyacağımızı konuşuyorsak tıpkı bu sözde de anlatıldığı gibi değişimlerin sebeplerini yine biz kendimiz yaratmadık mı? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyoruz.

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