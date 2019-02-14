Tüm dünyadaki rezervlerinin %73’ü Türkiye’de bulunan bor, günümüzden 20 yıl önce geleceğin teknolojisinin yakıtı olarak lanse ediliyordu. O dönemlerdeki haberlere göre bor, hidrojen yakıtlı araçların vazgeçilmezi olacaktı. Doğal olarak Türkiye de bor ihracatından çok ciddi gelir sağlayacaktı.

Bor, geleceğin araçları olarak görülen hidrojenli araçlarda kullanılacak olan hidrojeni güvenle depolayabilmek için kullanılabilecek en uygun madde olarak görülüyordu. Bu nedenle de sürekli olarak Türkiye’nin bor madeni açısından çok zengin olduğu ve bor madeninin geleceğin yakıtı olduğu sürekli olarak dillendirildi.

Peki bor neden ‘geleceğin yakıtı’ olamadı?

O dönemki haberlere göre şu anda tüm otomobil firmaları hidrojen yakıtlı otomobil konseptleri ortaya çıkarıyor olmalıydı. Fakat günümüzde neredeyse hiçbir otomobil firması hidrojen yakıtlı otomobillere ilgi duymuyor. Bunun yerine elektrikli otomobiller, otomotiv endüstrisinin geleceğini şekillendirecek gibi görünüyor.

Makalenin başında da belirttiğimiz gibi dünya bor rezervinin %73’ü Türkiye’de bulunuyor. Yani bor madeni açısından ‘zengin’ sayılabilecek tek ülke Türkiye. Dolayısı ile Avrupalı, Amerikalı ya da Asyalı hiçbir otomotiv firması, bora ihtiyaç duyacakları bir otomobil geliştirmedi. Çünkü yakıtını üretemedikleri otomobili neden geliştireceklerdi?

Eğer bizim topraklarımızda bulunan bor madeni Almanya, Japonya ya da ABD’de bulunuyor olsaydı bugün Toyota, Ford ya da Mercedes’in hidrojen yakıtlı bor kullanan bir otomobil geliştirdiğini görebilirdik. Ancak bu maden sadece Türkiye için stratejik öneme sahip. Dolayısı ile bu şirketler için karlı bir yatırım olarak görülmüyor.

Peki bor minerali tam olarak ne işe yarıyor?

Borun en önemli özelliklerinden biri, hidrojen üretim işlemini müthiş kolaylaştırıyor olması. Başka bir deyişle, hidrojen deposuna gerek olmadan hidrojen ile elektrik üretimini mümkün kılıyor. Borun bu yeteneklerinden faydalanmıyoruz? Çünkü boru işleyemiyoruz. Hatta bor ile ilgili yapılan deneysel çalışmalarda kullanılan NaBH4’ü bile yurtdışından ithal ediyoruz.

Peki bor şu anda işe yaramaz durumda mı?

Bor şu anda özellikle deterjan sektöründe fazlasıyla kullanılıyor. Fakat yemekler için tuz ne anlama geliyorsa sanayi için de borun aynı anlama geldiğini söyleyebiliriz. Cam, gübre, deterjan, metal, zırh ve tuğla üretimlerinde bor faydalı bir maden olarak kullanılıyor. Sorun, borun bu sektörlerin hiçbirinde ana bileşen olmaması.

Webtekno YouTube kanalının Balıkesir Bigadiç'teki bor madeni yataklarını ziyaret ettiği videoyu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.