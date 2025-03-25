Google haritalar aracılığıyla dünyanın birçok farklı noktasını tahmin etmeye çalıştığımız GeoGuessr, çok yakında Steam'e geliyor.

Dünyanın dört bir yanındaki rastgele konumları tahmin etmeye dayalı popüler oyun GeoGuessr, Nisan ayında Steam'e geliyor.

Artık sadece tarayıcıdan değil, Steam üzerinden de dünyanın herhangi bir noktasındaki herhangi bir yerin tam olarak hangi ülkeye ait olduğunu tahmin edebileceksiniz.

GeoGuessr, Nisan ayından itibaren Steam'de ücretsiz olacak

GeoGuessr ekibi oyunun Steam sürümünün Solo Duels ve Unranked Team Duels modlarını içereceğini duyurdu. Unranked Team Duels tamamen ücretsiz olacak ancak Solo Duels modunu oynamak isteyenler için GeoGuessr Steam Pass gerekecek.

Ayrıca tarayıcı sürümüne sahip olanların Steam versiyonuna doğrudan erişemeyeceğini de belirtelim. Oyunu Steam'de oynamak için ayrı bir hesap açmanız gerekecek. Yine de buna rağmen çapraz oyun desteği bulunacak bu sayede tarayıcıdan oynayan kişilerle oynayabileceksiniz.

GeoGuessr'ın amansız liderlik tablolarının da Steam'e ayrı bir şekilde gelecek oluşu, oyunun Steam sürümüne büyük bir ilgi gösterilmesine yol açabilir.