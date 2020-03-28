Gerçek Hayatta Görmemiz Zor Olan, 14 Sınırlı Üretim Bugatti

Günlük yaşamda bir Bugatti görme ihtimalimiz zaten düşük olsa da, söz konusu sınırlı üretim modeller olunca ihtimaller daha da azalıyor. Bugatti’nin oldukça nadir 14 sınırlı üretim modeline yakından bakalım.

Pek çok otomobil tutkunu için Bugatti yalnızca bir otomobil üreticisi değil, aynı zamanda da bir otomobil sanatçısıdır. Firmanın kurucusu olan Ettore Bugatti de efsanevi mobilya tasarımcısı Carlo Bugatti’nin oğluydu, yani firmada tasarım her zaman önemli yer tuttu.

Ettore’nin babasından gelen artistik görüş bilgisini kendi otomobil firmasına da adapte etmesi oldukça normaldi. Bunun sonucu olarak da oldukça şık otomobiller tasarlayan bir firma ortaya çıktı, sayılı lüks otomobil üreticileri arasında yer aldı. Listemizde firmanın elinden çıkan ve pek de sokaklarda görebileceğimiz araçlar olmayan 14 model yer alıyor

Bugatti Chiron Sport

Pek çok kişinin aklında Bugatti dendiğinde ilk canlanan arabalardan biri Bugatti Chiron Sport olsa da bu aracı yollarda görme ihtimalimiz aslında oldukça düşük. Karbon-fiber gövdeye sahip, dört çeker bu otomobil oldukça yüksek bir kontrol hissine de sahip. Dört turbolu W16 motor ise 1479 beygir güç üretiyor.

Bugatti Veyron 16.4 Super Sport World Record Edition

Bu aracın sadece 5 modeli dünya çapında satışa sunuldu, yani denk gelmemiz oldukça düşük ihtimal. Şimdiye kadar üretime girmiş modeller arasında en hızlısı olan Bugatti Veyron 16.4 Super Sport World Record Edition, saatte 430 km hıza erişebiliyor.

Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse

Bugatti otomobillerin esnekliğine erişebilen çok fazla lüks otomotiv üreticisi bulunmuyor. Grand Sport Vitesse de oldukça esnek kullanıma sahip, güçlü, stil sahibi ve pek çok açıdan nadir bir otomobil.

Bugatti Chiron Sport 110

Bugatti’nin 110. yaş gününe özel olarak üretilen Bugatti Chiron Sport 110, 2019 yılında piyasaya çıkmıştı. Fransa bayrağından izler taşıyan araç, firmanın geçmişinin adeta bir özeti gibi gözüküyordu.

Bugatti La Voiture Noire

Tüm zamanların en pahalı modellerinden olan La Voiture Noire, 18,5 milyon dolarlık etikete sahipti. Aracın muhteşem tasarımı, dünyanın dört bir yanındaki otomobil hayranlarının ağzının suyunu akıtıyordu.

Bugatti Divo

Ünlü Fransız yarış pilotu Albert Divo’nun adını taşıyan araç, Type 57SC ve Vision Grand Tourismo’dan izler taşıyordu. Chiron’dan 8 saniye daha hızlı olan araç, 40 adet üretildi ve hepsi, üretildiği anda satıldı.

Bugatti Centodieci

8,9 milyon dolar gibi devasa bir fiyat etiketine sahip olan ve böylelikle dünyanın en pahalı üçüncü otomobili olan Centodieci de büyük dikkat çeken modellerden olmuştu. Aracın 16 silindirli motoru, 1600 beygirden fazla güç üretiyor.

Bugatti Type 57SC Atlantic Coupe

Bu model, pek çok Bugatti hayranı tarafından tüm zamanların en iyi otomobili olarak kabul ediliyor. 1936 ve 1938’de yalnızca 4 adet üretilen araçların 3’ü hala çalışıyor, dördüncü ise kayıp durumda.

Bugatti Chiron

Bugatti Chiron, 1500 beygirin üzerinde güce sahip ve oldukça da havalı gözüküyor. 2020 modeli neredeyse orjinal Bugatti’leri unutturmuş durumda. Yine de bu model de pek akşam trafiğinde çevreyolu çıkışında göreceğimiz bir model değil.

Bugatti Type 40

Yenilenmiş bir Type 37 Grand Prix olan Bugatti Type 40, sürücülere ideal sürüş ve oldukça da havalı bir görünüm sağlıyordu. 4 silindirli bir motoru bulunan otomobil, 4 vitesliydi ve 45 beygir güç üretiyordu. Araçtan yalnızca 775 adet üretildi.

Bugatti Type 49

Bir başka nadir araç da Bugatti Type 49, zira bu model insanların Bugatti markasından beklediği lüks standartlara sahip değildi. Bu modelde fonksiyonellik, lüksten daha önde tutulmuştu. Aracın en yüksek hızı 109 kilometreydi.

Bugatti Veyron Mansory Linea Vincero

İtalyan tasarım uzmanlığı ile Alman mühendisliğinin birleşiminden doğan bir efsane olan Bugatti Veyron Masonry, Alman modifiye firması Masonry’nin dokunuşuyla dikkat çekici görünümüne kavuşmuştu.

Bugatti Veyron

Harika özelliklere sahip olan bir başka Bugatti olan Bugatti Veyron, yine de orijinal modelin yerini doldurmamamıştı. O araçtaki bazı özelliklere sahip olmasa da tasarımıyla dikkat çeken otomobilin fiyatı da 3,3 milyon dolar idi.

Bugatti Type 57

Bugatti’nin zamana meydan okuyan Type 57 modeli, en ikonik otomobiller arasında yer alıyor. Araç aslında 1934 yılında bir gezinti ve Grand Prix otomobili olarak tasarlanmıştı ve yalnızca 680 adet üretildi. Model, Jean Bugatti’nin en iyi tasarımlarından biri olarak kabul ediliyor.

Bugatti hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Bu araçlardan birine sahip olma şansınız olsaydı hangisini tercih ederdiniz?