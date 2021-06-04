2021 yılının başından beri üst üste yatırımlar almaya devam eden Getir, 555 milyon dolarlık bir yatırım daha aldı. Şirket, geçtiğimiz mart ayında aldığı yatırımla birlikte unicorn şirketler seviyesine ulaşmıştı ve son 555 milyon dolarlık yeni yatırım da şirket değerlemesinin 7 milyar 555 milyon dolara ulaşmasını sağladı.

Nazım Salur tarafından kurulan ve hizmetlerine önce Türkiye'de başlayıp ardından Avrupa'ya açılan Getir, büyük çaplı bir yatırım daha alarak değerlemesini yaklaşık 5 ayda 9 katına çıkardı. Mart ayında 7 milyar dolarlık yatırımla unicorn seviyesine ulaşan şirket, birçok farklı şirketten 555 milyon dolarlık bir yatırım daha aldı.

Aldığı yatırımlarla birlikte Türkiye ve Avrupa'daki etkinliğini artırmak isteyen Getir'in değerlemesi, 7,5 milyar doları aşmış durumda. Şirketin kurucusu Nazım Salur, bu yatırımlarla birlikte 2021 yılının ikinci yarısında ABD'de de faaliyete geçmeye hazırlandıklarını dile getirdi.

Getir, önce Berlin ve Paris'te, ardından ABD'de faaliyete geçecek

Nazım Salur, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, kendi oluşturdukları yapay zeka teknolojisi sayesinde hangi ülkenin en çok hangi ürünü sattığını 1 ay gibi kısa bir süre içerisinde belirleyebildiklerini, bu verilerden yola çıkarak Avrupa ülkelerinde de en az Türkiye'de olduğu kadar başarı göstermeyi hedeflediklerini dile getirmişti.

Pandemi yüzünden insanların market ve yemek siparişine yönelik talebinin artması, Getir gibi şirketlerin daha da değer kazanmasına yol açtı ve "10 dakikada teslimat" mottosuyla yola çıkan şirket, 2021 yılının başlangıcından beri üst üste değer kazandı.

Şirket, öncelikle ocak ayında 128 milyon dolar yatırım almış, mart ayında da 300 milyon dolar daha yatırım alarak unicorn şirketler seviyesine ulaşmıştı. Aralarında Silver Lake, DisruptAD ve Mubadala Investment Company gibi yatırımcıların bulunduğu şirketlerden 555 milyon dolarlık yeni bir yatırım daha alan Getir, bu yatırımla birlikte 7 milyar 555 milyon dolarlık değerlemeye ulaştı.

İngiltere ve Hollanda'dan sonra Paris ve Berlin'de, ardından yılın son çeyreğinde de ABD'de faaliyete geçileceğini belirten Nazım Salur, 555 milyon dolarlık yatırım hakkında şu açıklamaları yaptı; “Getir’in bu değere ulaşması 10 dakikada teslimat gibi orijinal bir fikrin teknoloji ile harmanlandığında dünyada nasıl bir ilgi uyandırdığını gösteriyor. Bu aslında Türkiye’den de yeni teknolojik iş modellerinin çıkabileceğinin de göstergesi. Yeni kaynak ile hem Türkiye’deki işlerimizi daha hızlı büyütmeye hem de yeni ülkelerde bu iki heceli Türkçe kelimeyi sevdirmeye devam edeceğiz."