Türkiye'de hizmet veren ve mülteciler için Arapça dil desteği ile gelen; Getir benzeri bir uygulama geliştirildi. Uygulama, Türkiye'deki restoranlarla mülteciler arasındaki 'iletişim problemlerini' çözmeyi hedefliyor.

Bilindiği üzere ülkemize son yıllarda yoğun bir mülteci akışı var. Milyonları bulan ve Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan mültecilerin yaşadığı 'dil sorununa' yönelik olarak yıllar içerisinde şehirlerin farklı bölgelerinde Arapça tabelaların arttığını görmüştük.

Yaşanan bu dil ve iletişim sorununu sipariş uygulamaları özelinde çözmek isteyen bir şirket ise Getir benzeri bir uygulama geliştirerek 'Türkiye'deki restoranlardan sipariş verilebilen ilk Arapça uygulama' açıklamasıyla hizmet vermeye başlamış.

'Restoranlar ile yaşanan iletişim sorununu çözüyor'

2018'de ilk olarak My Order ismi ile yayınlanan uygulama, 2020 yılında hizmetlerini durdurmuş. Ardından 2021 yılında yenilenen ve PaketMan ismi ile yeniden hayata geçirilen uygulama, renkleri ve tasarımıyla da 'Getir'e olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Uygulamanın LinkedIn sayfasında yer alan açıklamalara göre, PaketMan öncelikli olarak restoranlar ile yaşanan iletişim sorununa çözüm buluyor. Ayrıca standartları iyi olmayan sipariş servisi sorununa ve sınırlı ödeme seçeneği problemine de çözüm sunduğu söylenen uygulama, online ve teslimat esnasında ödeme seçenekleri sunuyor.