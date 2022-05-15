Türkiye’nin önemli hizmetlerinden Getir, Hollanda’daki eski bir deposunu gelen tepkiler üzerine adeta sanat galerisine çevirdi.

Son birkaç yılın hızla yükselen şirketlerinden Getir, bulunduğu pazar payını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Sunduğu hizmetlerle adından sıkça söz ettiren şirket, yakın zamanda Hollanda’da bir ilke imza attı.

Mahallelerdeki depoları için yeni bir pilot uygulamaya başlayan firma, eski görünümlü depoları adeta sanat galerisi haline getirmeye başladı. Şirket, ilk kez sokağın görünümünü zenginleştirmek adına Rotterdam'daki deposunu sanat mağazasına çevirdi. Ancak bu atılım, mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine gerçekleşti. Yapılan açıklamaya göre mahalle sakinleri Getir deposunun görünümünden memnun değildi. Getir ise bu duruma karşılık harekete geçti ve insanlara adeta sanata galerisi sundu.

Getir, sanat mağazalarını daha da genişletecek

Sanat mağazası, eski ve kötü görünümlü dağıtım merkezlerine alternatif olarak atılan önemli adımlardan. Zira Getir, bu stratejisiyle hem mağazalarına renk katıp, hem de sanatçıların eserlerini sergilemek için insanlara imkan sunuyor.

Şu anda Rotterdam'da ilk açılışı gerçekleşen mağazanın, olumlu geri dönüş alınması durumunda Hollanda’da daha fazla şehire genişletilmesi bekleniyor. Yerli şirket, bu atılımı ile sanatçıların eserlerini sergilerken, aynı zamanda mahallenin kalitesini de iyileştirmeyi amaçlıyor.