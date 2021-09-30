Getir, İtalya'nın Milano Şehrinde Faaliyete Başladı

Popüler çevrim içi teslimat hizmeti Getir; İngiltere, Hollanda, Almanya gibi ülkelerin ardından İtalya'da da hizmete başladı. Şirketin yeni hedefleri arasında Portekiz ve ABD bulunuyor.

Faaliyete başlamasının ardından ülkemizdeki hizmet ağını hızla genişleten çevrimiçi teslimat platformu Getir, son aylarda yurtdışındaki faaliyetlerini de benzer bir hızla artırmaya başladı. Milyonlarca kişiye hizmet veren şirketin son durağı İtalya'nın Milano kenti oldu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Getir’in hizmet verdiği ülke sayısı 7’ye çıktı. Getir, Türkiye’nin ardından İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa ve İspanya'da hizmet vermeye başlatmıştı.

Getir, yıl sonuna kadar ABD pazarına girmeyi hedefliyor

Açıklamada, şirketin İtalya’daki diğer şehirlerde de hizmet vermeyi planladığı belirtilirken hedefler arasında Portekiz’in yanı sıra yıl sonuna kadar ABD pazarına da girmenin de bulunduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kurulduğu ilk günden itibaren global bir marka olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Getir, sadece bu yıl 1 milyar dolara yakın yatırım alarak 7,5 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaştı."

"İtalya ile hizmet verdiği ülke sayısını 7’ye çıkaran Getir, Milano’nun ardından İtalya’da yeni şehirlere yayılmayı planlıyor. Kısa bir süre içinde Portekiz pazarına ve yıl sonuna kadar da ABD pazarına girmeye hazırlanan Getir böylece Türkiye’ye ek olarak 1 yıl içinde 8 yabancı ülkede faaliyete geçmiş olacak."