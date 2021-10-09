Getir ve BiTaksi Uygulaması Yeni İş Birliği Anlaşaması Yaptı

Getir, taksi çağırma uygulaması BiTaksi ile bir anlaşma yaptı. Artık kullanıcılar Getir uygulaması içerisinde yer alan GetirBiTaksi seçeneğiyle kolayca taksi çağırabilecek.

Son dönemlerde yurt içinde ve yurt dışında yaptığı yatırımlarla sık sık gündeme gelen çevrimiçi market uygulaması Getir, yeni bir ortaklığa imza attı. Taksi çağırma uygulaması BiTaksi ile anlaşarak hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

Getir, hisse ortağı olduğu BiTaksi uygulamasını GetirBiTaksi adıyla kendi servislerine ekleyerek taksi çağırma hizmetine başladı. Getir uygulamasında bulunan GetirBiTaksi seçeneğiyle artık kullanıcılar istedikleri konuma kolayca taksi çağırabilecek.

GetirBiTaksi uygulaması kullanıma açıldı

Getir 2015 yılında, ihtiyaç duyulan ürünleri kısa sürede getirmeyi amaçlayan bir çevrimiçi market uygulaması olarak kuruldu. Kurulduğu günden bu yana hızla büyüyerek bugün İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'de yaklaşık 30 şehirde, 400'den fazla depoyla hizmet veriyor. Öyle ki şirketin başarısı ülke sınırlarını aşarak İtalya'ya kadar uzandı.

Getir, daha önce BiTaksi’ye yatırım yaparak yüzde 35,6’lık hisseyle ortak olmuştu. İki markanın işbirliği, yeni GetirBiTaksi uygulamasıyla bir adım daha ileriye taşındı. Kullanıcılar, BiTaksi uygulamasına Getir’in içinde yer alan GetirBiTaksi seçeneğiyle erişebiliyor.

GetirBiTaksi uygulaması şimdilik sadece BiTaksi uygulamasının hizmet verdiği Ankara ve İstanbul'da kullanılıyor. Çok yakında Getir’in kullanılabildiği tüm şehirlerde erişilebilecek.

Getir'in CEO'su Nazım Salur haberi Twitter'dan Duyurdu