Getir'in İngiltere'den Sonraki Yeni Durağı Belli Oldu

Getir’in kurucusu Nazım Salur, Getir’in şimdi de Amsterdam’da hizmete başladığını duyurdu. Haberi Twitter hesabından duyuran Salur, iki Avrupa şehrinde daha yakında hizmet verileceğini açıkladı.

Ülkemizde özellikle pandemi döneminde hayat kurtarıcı bir role kavuşan gıda servis hizmetlerinden biri olan Getir, dünya çapında bir şirket olma yolunda yeni bir adım attı. Şirket, motosikletli ve bisikletli teslimat görevlileriyle Hollanda’nın Amsterdam kentinde de hizmet vermeye başladı.

2015 yılında bir start-up projesi olarak etkinliğine başlayan Getir, ülkemizin şehirlerinden birçok bölgeye hizmet sağladıktan sonra bu yılın başında İngiltere’de de faaliyete başlamıştı. Şirketin sıradaki yurt dışı durağı ise Amsterdam oldu. Getir’in kurucusu Nazım Salur, haberi Twitter’dan duyururken sıradaki şehirlerin de haberini verdi.

Getir Amsterdam’da

Getir’in kurucusu Nazım Salur, bugün Twitter üzerinden paylaştığı gönderiyle Getir’in Amsterdam’da hizmet vermeye başladığını duyurdu. Şirket, daha bu yılın ocak ayında faaliyetlerini İngiltere’ye taşıyarak ilk kez yurt dışına açılmıştı. Getir’in Hollanda kolunun Twitter hesabı da ayrıca paylaştığı bir videoyla kendini Amsterdamlılara tanıttı.

Nazım Salur’un haberi kamuoyuna duyurduğu gönderide teslimat görevlilerinin araçları da dikkat çekti. Ülkemizde bisikletle Getir siparişi yapıldığını henüz göremedik. Ancak Amsterdam, yaya trafiğinin araç trafiğine baskın geldiği bir şehir olduğu için kadroya bisikletler de eklenmiş.

Sırada Almanya ve Fransa var

Salur’un tweet’inde dikkat çeken bir diğer unsur ise Getir’in yakında hizmet vermeyi planladığı diğer şehirler oldu. Nazım Salur, paylaşımında “Getir bugünden itibaren Amsterdam sokaklarında. Bu iki heceli Türkçe kelimeyi yeni ülkelerde de sevdirmeye devam” ifadelerine ek olarak “Paris ve Berlin yakında!” diyerek bir başka önemli haberi daha kullanıcılara duyurmuş oldu.