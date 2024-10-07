Üniversitede her dersin bir kodu oluyor, bu kodlar, ders ile ilgili bilgi edinmemizi de kolaylaştırıyor. Ama özellikle “giriş” derslerindeki “101” kodunu bilmeyen yoktur.

Peki neden giriş derslerine “100” gibi bir kodlama yerine “101” gibi bir kodlama veriliyor dersiniz?

Bunun sebebi yıllar öncesine dayanıyor…

"101" ders numaralandırma sistemi, Amerika’da ortaya çıktı.

Üniversiteler, öğrencilere geniş bir ders yelpazesi sunuyorlar ve bu derslerin içeriği ve zorluğu öğrencilere yönelik olarak sınıflandırılıyorlar. Derslerin numaralandırılması, öğrencilerin hangi dersin hangi seviyeye ait olduğunu anlamalarına yardımcı oluyor.

Eğitimin temel ifadesi olarak kullanılan 101, bir konunun temeliyle ilgili olduğunu belirten bir ifade. Ders kodlamalarında kullanılan üç haneli sayı sisteminde ilk rakam, dersin seviyesini ya da hangi sınıfa ait olduğunu belirtiyor. Son iki rakam ise o dersin içeriğini temsil ediyor.

Akademik dünyada kullanılan bu numaralandırma sistemi, zamanla popüler kültürde de kullanılmaya başlandı.

“101”, özellikle Kuzey Amerika’da, giriş seviyesindeki herhangi bir şeyin simgesi hâline geldi. Bir konu hakkında temel bilgi edinmek isteyen birine "Bu konunun 101’ini öğrenmen gerek" bile deniyor. Ülkemizde birçok örneğinin de olduğunu varsayarsak bir konunun temeline inmeyi ifade ediyor.

Bu numaralandırma sistemi, 19. yüzyılın sonlarına doğru ABD'deki üniversitelerde şekillendi. ABD'deki birçok üniversite, artan öğrenci sayısı ve genişleyen ders içeriğiyle başa çıkabilmek için derslerini daha sistematik bir şekilde organize etmeye başladı.

Numaralandırma sistemi, bu düzenlemelerden biri olarak ortaya çıktı.

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