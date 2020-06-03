Çin’in kuzeyinde yer alan Daqing şehrinde kaynağı bilinmeyen yüksek elektrik kullanımını araştıran polis, ilginç bir tabloyla karşılaştı. Bir tarlada araştırma yapan polis ekipleri, tepelerin altına gizlenmiş Bitcoin madenciliği ekipmanları buldular.

Çin’in kuzeyindeki Daqing şehrinde gizemli bir olayı araştıran polis ekipleri, gerilim filmlerinden fırlamış gibi görünen bir sahneyle karşılaştı. Yetkililere bildirilen gizemli aşırı elektrik kullanımı hakkında araştırma yapan polis ekipleri, bir tarlada yer alan mezar tepeciğine benzer iki toprak yığınıyla karşılaştılar. Tepecikler üzerinde yapılan araştırma, bu tepeciklerin sanıldığı gibi gizemli bir cinayetin kurbanlarının mezarlarına değil, Bitcoin madenciliğine ait olduğunu gösterdi.

Bölgede faaliyet gösteren bir petrol firması, geçtiğimiz günlerde nedeni anlaşılamayan bir şekilde elektrik gücünde kayıp yaşadıklarını bildirdi. Olay hakkında araştırma yapmaya başlayan polis ekipleri, bölgeyi inceleme altına aldılar. Yapılan araştırma sonucunda bölgedeki bir tarlada iki tepecik bulundu.Tepeciklerden birinin girişini bulan polis ekipleri, içerisinde Bitcoin madenciliği yapmak için kullanılan teçhizatların yer aldığını tespit ettiler.

Polis ekiplerinden yapılan açıklamada, tarlada bulunan tepeciklerde gerçekleştirilen Bitcoin madenciliği olayının tekil bir olay olmadığı belirtildi. Polis, aynı hafta Heilongjiang eyaletinin bir ilçesinde bir köpek kulübesinin altına yerleştirilmiş bitcoin madenciliği ekipmanlarını bulduğunu açıkladı.

Çin’de artan Bitcoin madenciliği faaliyetlerinin son günlerde Bitcoin fiyatlarında gerçekleşen artıştan kaynaklandığı düşünülüyor. Ülkede kripto para ticareti yasak olsa da kripto para madenciliği yasak değil. Çin’de elektriğin ucuz olması geçmişte de benzer şekilde yaygın bir kripto madencilik faaliyeti yürütülmesine neden olmuştu.