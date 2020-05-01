Google’ın e-posta uygulaması Gmail, web sürümünde bulunan kart özelliğini Android ve iOS platformlarına da ekliyor. Uygulama, e-postaları daha derli toplu görmenize olanak tanıyacak.

Masaüstü tarayıcılarda uzun süreden beri kullanılan Gmail özelliği, iOS ve Android’e sahip mobil cihazlara geldi. Daha öncesinde internet üzerinden bir şeyler satın aldıysanız veya bir uçuş için onay e-postası aldıysanız, Gmail’in e-postadan alınan bazı önemli ayrıntıları kart olarak gösterdiğini fark etmiş olabilirsiniz.

Bu kart sayesinde tüm e-postayı gözden geçirmek zorunda kalmadan, hızlıca önemli bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Özellikle çok fazla e-posta alan kişiler için çok yararlı olan kart özelliği, zamandan kazanmamızı sağlıyor.

Android ve iOS’a geldi

Bir süredir Gmail’in web sürümünde bulunan ve olumlu geri dönüşler alan özellik, bundan sonra her yerde yanınızda olacak. Özellikle bir şeyler satın aldığınızda ya da rezervasyon yaptırdığınızda hızlıca ulaşmak istediğiniz bilgileri daha derli toplu görmenize olanak sağlayan kart özelliği, e-postanın hangi şirketten geldiğine göre farklılık gösterebilir. Şu anda her perakende veya havayolu şirketi bu kart özelliğini desteklemiyor, ancak yaygınlaştıkça günümüzde standart Gmail özelliklerinden biri olacağını öngörebiliriz.

Gmail’in iOS için yayınladığı kart, telefonun tüm ekranını kaplarken, Android’de isteğe göre genişletilebilen daha küçük bir kart karşımıza çıkıyor. Özellik bazı telefonlar için şu anda yayınlanmış durumda. Eğer hala bu özelliği almadıysanız, 1 hafta içerisinde tüm Gmail kullanıcılarına geleceği düşünülüyor.