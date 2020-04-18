Kornavirüs Bağlantılı 18 Milyon Zararlı Yazılım Engellendi

Google tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen hafta Gmail'de 18 milyon zararlı yazılım bağlantılı e-posta engellendi. Google ayrıca her gün 240 milyonun üzerinde COVID-19'la ilgili spam e-postayı engellediğini açıkladı. Şirket, makine algoritmasının spam postaları %99,9 başarıyla filtrelediğini kaydetti.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 154.686 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüs (COVID-19) salgını boyunca teknoloji devleri de yoğun bir mesai harcamak zorunda kalıyor. Yalnızca salgınla mücadeleye destek değil, aynı zamanda kötü niyetli kişilerin salgını istismar etmesini önlemek de bu mücadelenin bir parçasını oluşturuyor.

Devam eden halk sağlığı krizinde, teknoloji şirketleri spamlerin ve yanlış bilgilerin yayılmasını da önlemeye çalışıyor. Facebook tarafından dün yapılan açıklamada, platform üzerinden yanlış bilgilerin yayılmasının azaltılması amacıyla yeni önlemlerin alındığı belirtilmişti. Google tarafından yapılan açıklamada da, yalnızca geçen hafta süresince toplamda 18 milyon koronavirüs bağlantılı e-postanın Gmail'de engellendiği belirtildi. Koronavirüsle bağlantılı olarak engellenen günlük spam e-posta sayısıysa 240 milyonun üzerinde.

DSÖ ya da devlet gibi görünüp para istiyorlar

Makine algoritmasının spam postaları yüzde 99,9 başarıyla filtrelediğini belirten Google, en yaygın spam postalardaki en yaygın talebin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ya da devlet kurumu gibi davranıp kullanıcılardan bağış ya da teşvik ödemesi istemek olduğuna dikkat çekiyor. COVID-19 bağlantılı sahtekârlıkları 'proaktif şekilde takip ettiklerini' söyleyen teknoloji devi, birçok örnekte kullanılan zararlı yazılımların yeni olmadığını, yalnızca bilinen yöntemlerin COVID-19 salgınını istismar etmek için tekrar tekrar kullanıldığını belirtti.

Google, bir tehdidi tespit ettikleri zaman bunu Google Chrome, Gmail ve diğer entegre ürünlerdeki kullanıcılarını koruyan Safe Browsing API'ye (Güvenli Tarama API) eklediklerini vurguladı. Güvenli Tarama'nın her gün 4 milyarın üzerinde cihazı koruduğunu kaydeden Google, bu özelliğin kullanıcıları tehlikeli internet sitelerine girmeleri durumunda uyardığını hatırlattı.

Google, güvenliğinizi artırmanız ve verilerinizi güvence altına almanız için şunları öneriyor: