Hayabusa2'den Gelen Olağanüstü Göktaşı Fotoğrafı

Japonya Uzay Ajansı’nın Ryugu asteroitinden örnek almak için kullandığı Hayabusa2’den nefes kesici bir fotoğraf geldi.

Uzayın derinliklerinde yatan sırları keşfetmek insanlığın en büyük arzularından birisi. Şimdilik evrenin her noktasına erişemiyoruz, bizim yerimize bu işi yapması için uzay araçlarına güveniyoruz.

Japon yapımı uzay aracı Hayabusa2, Ryugu asteroitine yolculuk yapmış ve göktaşından örnek toplamıştı. Araçtan gelen fotoğraf, göktaşının yüzeyine ait bir görüntü içeriyor. Fotoğrafı bu kadar önemli kılan detay ise yaşanan bu tarihi olayın izlerini barındırması.

Araç aslında Ryugu’ya Haziran 2018’de ulaştı ve deterjan kutusu boyunda araçlar bıraktı. (Bu küçük araçlar, zorlu arazide zıplayarak hareket ediyor.)

Hayabusa2, geçtiğimiz günlerde ise gök cisminden örnek topladı. Bu işlem için cismin yüzeyine kocaman tantal mermiler ateşleyen aracın, yüzeyden kalkan parçacıkları topladığı umuluyor. Göstergeler görevin başarılı olduğunu belirtiyor.

Fotoğraf, bu kadar uzakta bir gök cisminden alınan en net fotoğraflardan birisi. Gök cisminin yüzeyinin net olarak görüldüğü fotoğraf, Ryugu'nun yüzey çıkıntılarının da oldukça net bir kontrastla görüntülenmesi ile dikkat çekiyor. Cisim yüzeyine oldukça yakından çekilen fotoğrafın orta kısmında yer alan karartı ise Hayabusa2'nin gölgesinden kaynaklanıyor.

Fotoğraf, aracın kalkışında çekilmiş ve bu karede Hayabusa2 sadece 25 metre yukarıda. Hayabusa2, 2 defa daha cisme inip örnek topladıktan sonra geri dönecek.