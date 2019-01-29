Bennu Göktaşının En Net Fotoğrafları Paylaşıldı

NASA, OSIRIS-REx uzay aracı tarafından 17 Ocak tarihinde çekilen Bennu göktaşının şu ana kadarki en net görüntülerini paylaştı.

OSIRIS-REx uzay aracı, şu ana kadar yörüngesine bir yapay uydu oturtulmuş en küçük nesne olan Bennu göktaşının en net görüntülerini Dünya’ya ulaştırdı.

500 metreden biraz daha geniş olan göktaşını NavCam 1 navigasyon kamerası ile yalnızca 1.6 kilometre mesafeden görüntüleyen OSIRIS-REx, normal şartlarda bu kamerayı göktaşı etrafındaki yörüngesini belirlemek için kullanıyor.

OSIRIS-REx projesi, kosmik ölçekte Dünya’ya yakın bir göktaşından örnekler toplanması ve incelenmesi amacı ile 2016 yılında NASA tarafından başlatıldı.

OSIRIS-REx uzay aracı, Bennu göktaşına Aralık 2018’de ulaşmayı başarırken, göktaşı çevresindeki yörüngesine Ocak 2019’da resmi olarak oturdu.

Her şeyin planlandığı gibi gitmesi halinde OSIRIS-REx uzay aracı, 2021 yılına kadar Bennu göktaşının etrafında dönmeye, incelemeler yapmaya ve örnekler toplamaya devam edecek.

2021 yılında Bennu yörüngesindeki görevini tamamlayacak olan uzay aracı, topladığı örneklerle birlikte Dünya’ya geri dönecek ve 2023 yılında yuvasına ulaşacak.