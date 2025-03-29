Google, konum hedeflemeli reklam gösterimi nedeniyle açılan toplu davada 100 milyon dolarlık uzlaşma yoluna gitti.

Google, reklamların yanlış yerde gösterilmesi yüzünden açılan davada sonunda uzlaşmaya vardı. Şirket, reklamların reklamverenin seçtiği konumların dışında da gösterilip ücretlendirildiği iddialarına karşılık 100 milyon dolarlık bir ödeme yapmayı kabul etti.

Google, anlaşma kapsamında 100 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Dava ilk olarak 2011’de açılmıştı, yani üzerinden tam 14 yıl geçmiş.

Reklamlar yanlış yerde çıktı, 910 bin belge incelemeye alındı

Davanın merkezinde, o dönem "Google AdWords" adıyla bilinen reklam platformu bulunuyor. Reklamverenler, seçtikleri konumların dışındaki tıklamalardan ücretlendirildiklerini ve Google’ın konum hedeflemeleri konusunda yanıltıcı davrandığını öne sürmüştü. Aynı zamanda Google’ın sunduğunu belirttiği “Akıllı Fiyatlandırma” indirimlerinin uygulanmadığı da iddialar arasındaydı.

Şirket, davaya konu olan reklam özelliklerinin yıllar önce değiştirildiğini açıkladı. Anlaşma Kaliforniya’daki bir mahkemeye sunuldu ancak yürürlüğe girmesi için hâkimin onay vermesi gerekiyor. Dava sürecinde 910 binden fazla belge incelendi, ayrıca Google’ın paylaştığı büyük miktarda tıklama verisi de değerlendirildi. Anlaşmanın ise 1 Haziran 2009 ile 13 Aralık 2012 tarihleri arasında Google AdWords kullanan reklamverenleri kapsadığı ifade edildi.

Google, reklam teknolojileriyle ilgili başka davalarla da uğraşıyor. Şirket, ABD Adalet Bakanlığı’nın açtığı tekel davalarında kendini savundu. Bu davalar arasında, Google’ın Chrome tarayıcısını satmaya zorlanabileceği iddiasıyla açılan bir dava da yer aldı.