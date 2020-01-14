Ücretsiz Google Ads (Adwords) Eğitimleri - 2020

Ücretsiz Google Ads (Adwords) eğitimleri ile dijital pazarlama yolunda ilk adımınızı atabilirsiniz. Web siteleri ve işletmeler için çok önemli olan reklam aracı için hangi ücretsiz eğitimler var? Google Adwords nasıl çalışır? İşte detaylar:

Google Adwords, Google’da kendi markasını ön plana çıkarmak, dijital pazarlama ve sosyal medya yönetimi konusunda kariyer hedefleyenlerin mutlaka bilmesi gereken bir hizmet. Hizmetin ismi 2018 yılında Google Ads olarak değiştirilse de hâlâ Adwords olarak biliniyor. Google’da ön plana çıkmak için çok önemli bir rol oynuyor. Sadece bu hizmet için Google Adwords keyword planner uygulamaları bile çıkıyor.

Google Adwords bilgisi her sosyal medya yöneticisinden veya dijital pazarlama uzmanlarından bekleniyor. Bu kişiler için Adwords iş ilanları bir hayli fazla. Bu nedenle Adwords YouTube ve daha birçok platformda denk gelebileceğiniz ücretsiz Google Adwords eğitimi çok önemli. Bu eğitimler ile Google Adwords reklam vermek ve Google Adwords anahtar kelime planlayıcısı ekstra yardımcı programları da öğrenebileceksiniz.

Ücretsiz Google Ads (Adwords) eğitimleri:

Ads (Adwords) Eğitimi (iienstitu.com)

Google Ads Reklamcılığı (Enes Usta, Udemy)

Enes Usta YouTube Kanalı

Ücretsiz Google AdWords Eğitimi (Üsküdar Fikir Sanat Merkezi),

Google Dijital Atölye

Ads (Adwords) Eğitimi, Oğuzhan Yılmaz, iienstitu.com:

İstanbul İşletme Enstitüsü sitesi üzerinden ücretsiz olarak verilen Google Ads (Adwords) eğitimi oldukça detaylı. Adwords reklam vermenin en temel bilgisinden en üst düzey bilgisine kadar, merak edilenler eğitimde aktarılıyor. Bu Google Ads giriş eğitimine katılmak isterseniz buradan ücretsiz Adwords eğitimi sayfasına gidebilir ve hemen kayıt olabilirsiniz. Eğitim 7 gün sürüyor ve sonunda bir de sınav var.

Eğitim içerisinde ekstra olarak dijital pazarlamanın en kritik bilgilerinin de temeli veriyor. Hedef kitle belirleme, reklam analizi, SEO uyumlu reklamlar oluşturma ve Google Adwords keyword planner hakkında da detaylı bilgiler yer alıyor. Yukarıda her ne kadar Adwords giriş eğitimi desek de, temel düzeyde tüm bilgilere hakim olabileceksiniz. Kendinizi geliştirmek için de bolca araştırma yapabilirsiniz.

Google Ads Reklamcılığı, Enes Usta, Udemy.com:

İnternette daha önce Google Adwords eğitimleri konusunda araştırma yaptıysanız Enes Usta ismine denk gelmiş olmalısınız. Uzun zamandır sosyal medya yönetimi ve dijital pazarlama konusunda eğitimler veren Enes Usta’nın ücretsiz eğitimleri de var. Bu eğitimle tüm temel Google Adwords bilgisini öğrenebiliyoruz. Eğitime şu ana kadar 4 bin üzeri katılım olmuş. Toplamda 43 dakikalık bir video setinden oluşuyor.

Dijital pazarlamada strateji oluşturmak ve doğru planlamayı yapmak çok önemli. Bu eğitimde de doğru stratejiyi bulmak, geliştirmek ve Google Ads kelime planlayıcısı ile doğru metinlerle reklam oluşturmanın kuralları anlatılıyor. Eğitimi bitirdikten sonra siz de dijital pazarlama uzmanlığı konusunda ilk adımınızı atmış olacaksınız.

Enes Usta YouTube Kanalı:

Enes Usta aynı zamanda YouTube kanalı üzerinden de ücretsiz eğitimler veriyor. YouTube kanalındaki ücretsiz eğitimler arasında; Facebook, Instagram ve Twitter için de bilgiler yer alıyor. Temel strateji oluşturma, sosyal medya için içerik üretimi gibi temel dijital pazarlama bilgileri konusunda detaylı videoları var. Yani sadece Google Adwords konusunda değil aynı zamanda diğer dijital pazarlama araçları konusunda da bilgi alabilirsiniz.

Ücretsiz Google AdWords Eğitimi, Ertuğrul Müyesseroğlu:

Üsküdar Fikir Sanat Merkezi’nde gerçekleşen eğitimlerde, Dijital Pazarlama Uzmanı Ertuğrul Müyesseroğlu, ücretsiz olarak katılımcılara eğitimler veriyor. Adwords reklam verme ve strateji belirleme konusunda en geniş kapsamlı ücretsiz eğitim diyebiliriz. Ayda bir kez düzenlenen eğitimler 6 saat sürüyor. Bu 6 saat içerisinde de temel düzeyden en üst seviyeye kadar eğitimler veriliyor.

Eğitimin kapsamlı olması büyük bir avantajı da getiriyor. Adwords anahtar kelime belirleme, reklam politikaları, arama ağı oluşturma ve kampanya ayarları gibi birçok detaylı bilgi eğitime katılanlarla paylaşılıyor. Orta seviye bir dijital pazarlama uzmanının, Google Ads hakkında bilmesi gereken tüm bilgilere hakim olacaksınız. Eğitime sayfasına gitmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Google Dijital Atölye:

Bir bilgiyi direkt sahibinden almak en doğru yöntemlerden biri olabilir. Google’ın kendi bünyesi altında verdiği ücretsiz eğitimler arasında Google Ads(Adwords) de var. Eğitimi tamamladıktan sonra Google tarafından verilen bir sertifikaya da sahip olabiliyorsunuz. Eğitim içerisinde de Adwords giriş seviyesinden üst düzey bilgiye kadar tüm dijital pazarlama bilgisine hakim olabilirsiniz.

Dijital pazarlama eğitimi dışında, Google Ads ile beraber kullanabileceğiniz sosyal medya yönetimi, kampanya planı oluşturma ve web sitelerinin çalışma mantığını anlatan eğitimler de yer alıyor. Dijital pazarlama ve sosyal medya yönetimi konusunda kariyer hedefleyenlerin ücretsiz Google eğitimlerine katılması ve sertifika alması işlerine çok yarayacaktır. Google Dijital Atölye sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Google Ads (Adwords) nedir?

Eski adıyla Google Adwords, yeni adıyla Google Ads hakkında bir bilgiye sahip olmayabilirsiniz. Telaşa hiç gerek yok hemen açıklamaya başlayalım. Google Ads, en basit açıklamasıyla belli bir ücret karşılığında web sitenizi arama motoru sonuçlarına yerleştirmek için kullanılan Google’ın kendi hizmetidir. Sitenize ziyaretçi çekmek veya büyütmek için Google Adwords kullanabilirsiniz.

Google Ads ile verdiğiniz reklamlar, arama motoru sonuçlarında yukarıda yer alan görseldeki gibi görünür. Reklam vererek, birçok büyük sitenin bile üzerine çıkabilirsiniz. Organik trafiğiniz hızlı artmıyorsa veya yeterince yoksa bu yöntem işinize yarayacaktır. Sadece para vererek üst sıralarda yer alacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Doğru planlama ve içerik çok önemli.

Google Adwords anahtar kelime planlayıcı nedir?

Yukarıda bahsettiğimiz gibi sadece reklam vermek üst sıralara çıkabileceğiniz anlamına gelmiyor. Bunun için öncelikle doğru strateji ve içerik planlaması yapmanız gerekiyor. Google'a özel doğru reklamı oluşturmak için de Google Adwords keyword planner uygulamalarına ihtiyacınız var. Tüm reklam içeriklerimizi bu uygulamalardan alacağımız verilere göre oluşturacağız.

Google algoritması kullanıcıların aramalarına göre sonuç veriyor. Bu nedenle reklam vermeden önce kullanıcıların, potansiyel müşterilerin en çok hangi aramaları yaptığını öğrenmemiz gerek. Örneğin bilgisayar üzerine bir reklam vermek istiyorsunuz diyelim. Anahtar kelime planlayıcıları ile en çok hangi kelimenin aratıldığını öğrenebilir ve reklamınızını buna göre verebilirsiniz.

Google Ads (Adwords) ile üst sıralara nasıl çıkılır?

Bilgisayar konusunda bir reklam verdiğiniz zaman, bu sadece bilgisayar ile ilgili siz reklam verdiniz anlamına gelmiyor. Rakip firmalar, web siteleri de aynı anahtar kelimede reklam vermiş olabilir. Üst sıralara çıkmak istiyorsanız, rakip sitelere göre daha fazla ücret vermeniz gerekiyor. Yani bir nevi karşı teklif yapmanız gerekecek. Google Ads’te reklam verme yöntemi tıklama başına tercih ediliyor.

Tıklama başına en çok ücreti veren siteler her zaman üst sıralarda çıkıyor. Bu nedenle firmalar arası karşı teklif savaşları da çok sık görülüyor. Tüm bu ayarlamaları yaptıktan sonra hâlâ üst sıralarda çıkmıyor olabilirsiniz. Google’ın arama sonuçlarında üst sıralara çıkmanız için aradığı şartları da yerine getirmeniz gerekiyor. Bu tarafta artık tamamen sitenizin performansı ve editöryel beceriler ön plana çıkıyor.

Google’ın reklamlarda aradığı şartlar neler?

Şimdi açıklayacağımız bilgilerin sadece reklam veren siteler için değil, genel olarak arama sonuçları sayfasında(SERP) üst sıralara çıkmak isteyen tüm siteler için geçerli olduğunu belirtelim. Google’da üst sıralara çıkmak istiyorsanız öncelikle site performansının yüksek olması gerekiyor. Özellikle sitenizin mobil ve web açılış hızı çok iyi olmalı. Sitenizin açılış hızını buradan kontrol edebilirsiniz.

Açılış hızı dışında reklam verdiğiniz sayfanın içeriğinin de kaliteli, kullanıcıların sorularına cevap veren ve editöryel anlamda süslenmiş olması gerekiyor. İçeriğinizde sitenizde yer alan diğer sayfalara, numaralara veya kategorilere yönlendiren bağlantılar olmalı. Son olarak da içeriğinizi sabit bırakmayıp, sürekli güncellemeniz gerekiyor. Tüm bunları yaptıktan sonra üst sıralarda yerinizi alabilirsiniz.

Google Adwords reklam verme 2019 - 2020:

Google Ads’e reklam verdiğiniz zaman seçebileceğiniz iki farklı ödeme yöntemi bulunuyor. Birisi yukarıda da bahsettiğimiz gibi tıklama başına ödeme yöntemi. Bir diğeri ise gösterim başına ödeme yöntemi. İlk yöntemde reklamınıza gelen her tık için önceden belirlenmiş ücreti ödersiniz. Diğer yöntemde ise belli bir gösterim(tıklama) sayısından sonra ödeme yaparsınız.

Bu iki yöntem arasında en çok kullanılan tıklama başına ödeme yapma yöntemi. Bütçenizi önceden belirleyip, reklam performansınızı da kontrol altına alabilirsiniz. Rekabet faktörü devreye girdiği zaman da tıklama başına maliyeti artırarak üst sıralara çıkabilirsiniz. Belirtmiş olduğunuz bütçeye göre Google size reklamdan nasıl bir sonuç alacağınız konusunda bilgi verecek.

Google reklamlarınızı veya Adwords hesabınızı oluşturmadan önce Adwords iletişim sayfası veya Adwords telefon yardımıyla destek alabilirsiniz. Müşteri hizmetlerinden veya Google Ads sayfasından, Adwords reklam boyutları gibi konuları da öğrenebilir ve en doğru reklamı oluşturabilirsiniz.

Google Ads(Adwords) eğitimleri ve temel çalışma mantığı bu şekilde. Firmaların ve dijital pazarlama uzmanları tarafından mutlaka iyi bilinmesi ve kullanılması gereken bir reklam aracı. Bu bağlamda yukarıda bahsettiğimiz ücretsiz Google Adwords eğitimleri ile gerekli bilgileri alabilir ve dijital pazarlama yolunda ilk adımınızı atabilirsiniz.