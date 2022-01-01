Blogunuz ya da internet siteniz üzerinden Google reklamlarıyla para kazanmak ister misiniz? İşte size Google AdSense. Google AdSense hizmetine kaydolduktan sonra internet siteniz uygun görülürse otomatik Google reklamları yayınlıyor ve para kazanıyorsunuz. Google AdSense nedir, nasıl kullanılır gelin yakından bakalım.

Online dünyada dijital içerik üreterek para kazanmanın pek çok yolu var. Bunlardan bir tanesi de blogunuza ya da internet sitenize reklam almaktır. Ancak herkes bir reklamveren bularak anlaşma yapamayabilir. İşte bu noktada devreye Google AdSense hizmeti giriyor. Google AdSense ile internet sitenizde otomatik olarak gösterilen reklamlar yayınlayabilir ve bunlar üzerinden farklı ücretler kazanabilirsiniz.

Maalesef herkes Google AdSense hizmetinden yararlanamıyor. Kullanmak için Google tarafından belirlenen bazı kurallara uymalısınız. Ancak aktif olarak kullandığınız bir internet siteniz varsa büyük ihtimalle herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız. Kayıt olduktan sonra verilen kodu sitenize yapıştırın ve para kazanmanın tadını çıkarın. Google AdSense nedir, nasıl kullanılır gelin biraz daha detaylı inceleyelim.

Google AdSense nedir?

Google AdSense; reklamverenlerle yayıncıları birleştiren bir köprüdür. Bir şirket Google’a reklam verir, bir yayıncı Google AdSense’e kaydolur. Şirketin verdiği reklam, yayıncının internet sitesinde ya da blogunda yayınlanır. Google aradan bir pay alır ve geri kalan reklam ücretini yayıncıya verir. İşte Google AdSense budur.

Google AdSense reklamlarının içeriği internet sitenizle alakalı olabileceği gibi olmayabilir de. Çünkü bu reklamlar bir havuzdan seçilir ve anlık olarak yapılan fiyat teklifleri arasından en yüksek olan her zaman bir adım öndedir. Eğer yayınlanan reklamların internet sitenize uygun olmadığını düşünüyorsanız bunu düzenlemeniz de mümkün.

Google AdSense nasıl kullanılır?

Adım #1: Buradan Google AdSense kayıt sayfasını açın.

Buradan Google AdSense kayıt sayfasını açın. Adım #2: Google hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Google hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Reklam yayınlamak istediğiniz internet sitesinin adresini yazın.

Reklam yayınlamak istediğiniz internet sitesinin adresini yazın. Adım #4: Google’dan inceleme isteyin.

Google’dan inceleme isteyin. Adım #5: Dilerseniz bu arada verilen reklam kodunu sitenizde reklam görünmesini istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Dilerseniz bu arada verilen reklam kodunu sitenizde reklam görünmesini istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Adım #6: İnceleme sonucuna göre sitenizde reklam yayınlanmaya başlar.

İnceleme sonucuna göre sitenizde reklam yayınlanmaya başlar. Adım #7: İşlem tamam.

Google AdSense kullanmak için atmanız gereken ilk adımlar bu şekilde. Kayıt olurken sizden Google hesabınızda bulunmayan ek bilgiler istenebilir. Tüm bunları doğru ve güncel bir şekilde girmeniz son derece önemli. Çünkü reklam almaya başladığınız zaman ödeme ve fatura kesimi gibi işlemler bu bilgileriniz üzerinden gerçekleşecek.

Google AdSense hesabınıza birden fazla internet sitesi ya da blog ekleyebilirsiniz. Önemli olan, internet sitenizin Google Reklam Politikaları’na uygun bir yayın yapıyor olmasıdır. Yazı ve görsel oranına dikkat ederek aktif olarak yayın yapan internet sitelerinin bir adım önde olduğunu unutmayın.

Google AdSense kullanmak mantıklı mı?

Eğer ürettiğiniz içerikleri farklı bir yayıncıya satmıyorsanız ya da bizzat reklamverenlerle görüşerek özel sponsorluk anlaşmaları yapmıyorsanız internet siteniz ya da blogunuz üzerinden para kazanmanın tek yolu Google AdSense gibi görünüyor. Sonuçta Google’ın elinde bir yığın reklam var ve bunları bir yerlerde göstermek zorunda.

Google AdSense reklam ağının öne çıkan özelliği, size devamlı reklam sunuyor olması. Farklı ağlardan reklam beklemek her zaman karlı sonuçlanmaz. Ancak Google AdSense az da olsa her zaman bir gelir akışı sağlar. Bu nedenle en azından internet sitenizin bir köşesini buna ayırmak hiç de fena bir fikir değil.

Google Reklam Politikaları’nın son derece sıkı olduğunu unutmayın. Google tek taraflı olarak yayıncıyı AdSense sisteminden geri dönülmez bir şekilde çıkarabilir. Yayınlarınızın aktif olarak izlendiğini ve Google’ın bu konuda acımasız olduğunu unutmayın. Çoğu zaman bu durum büyük bir sorun yaratmaz ancak ne olacağı da belli olmaz.

Google AdSense hangi reklamları gösteriyor?

Google AdSense sistemi oldukça basit çalışıyor. Şirket Google’a reklam veriyor, Google bu reklamı yayıncının ayırdığı alanda yayınlıyor ve herkes karlı çıkıyor. Google AdSense tarafından internet sitenizde gösterilen reklamlardan kazandığınız ücret her bir reklamda değişiklik gösterebilir. Ancak en yüksek fiyatı aldığınızdan emin olabilirsiniz.

En yüksek fiyatı alıyor olmanızın nedeni Google’ın bunu bilerek yapıyor olması. Google AdSense reklamları otomatik olarak seçilir. Ancak bu seçim sırasında reklamverenler verdikleri ücrete göre öne çıkarlar. Reklam açık artırması yöntemini uygulayan Google, her zaman yüksek fiyat veren şirketleri öne çıkarır. Yani herkes kazanır.

Bu demek değil ki parayı veren düdüğü çalar. Son söz her zaman yayıncıdadır. Google AdSense tarafından internet sitenizde yayınlanan reklamlardan memnun değilseniz kontrol paneli üzerindeki Engelleme Kontrolleri ile hangi tür reklamların sitenizde yayınlanmasını istediğinizi seçebilirsiniz.

Google AdSense gelir paylaşımı nasıl yapılıyor?

Google AdSense, bazı temel gelir paylarını açıklasa da hepsini açıklamıyor. Görüntüleme ücreti olarak yayıncıya toplam gelirden %68, arama üzerinden ise %51 pay verilir. Yani 100 TL tutarında bir reklamı internet sitenizde ya da blogunuzda yayınladığınız zaman kazanacağınız tutar 68 TL’dir. Yayıncıya göre değişen farklı reklam anlaşmaları yapmak da mümkündür.

İnternet siteniz ya da blogunuz üzerinden para kazanmanızı sağlayan Google AdSense nedir, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve konu hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Google Reklam Politikaları hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.