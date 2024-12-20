Android 16, yapay zekâ araçlarının sadece belirli alanlarda kullanılmasını sağlayan yeni WritingTools API’ını tanıttı.

Google, Android 16 ile yapay zeka yönetimi konusunda önemli bir adım atıyor. Şirket, uygulama geliştiricilerine, yapay zekâ yazma araçlarının hangi alanlarda kullanılacağını sınırlama imkanı sunacak.

Yeni WritingTools API'ı sayesinde, uygulamalar yapay zekâ destekli araçların metin alanlarıyla nasıl etkileşime gireceğini kontrol edebilecek.

Yapay zekâ tarafından yazılan metinler artık geliştiricilerin kontrolünde

Yazılı metinleri düzenlemekte kullanılan yapay zekâ araçları, bazen gereksiz veya müdahaleci olabilir. Android 16, uygulamalara bu araçları belirli alanlarda devre dışı bırakma olanağı tanıyor. Örneğin, şifre alanları veya e-posta adresleri gibi hassas bilgilerde yapay zekânın müdahale etmesini engellemek mümkün olacak.

Android 16 ile gelen yeni özellik, geliştiricilere daha fazla kontrol imkanı sunarak, yanlış veri değişikliklerinin önüne geçmeyi amaçlıyor. WritingTools API’ı sayesinde, yazılım geliştiricileri, yapay zekâ araçlarının hangi durumlarda aktif olacağını belirleyebilecek. Google, bu özelliği yalnızca kendi Gboard uygulamasında değil, üçüncü taraf klavye uygulamalarında da benzer bir yaklaşımın benimsenmesini hedefliyor.